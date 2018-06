Präsident Obama kommt nach Europa und spricht auf dem Nordic Business Forum

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--Jun 21, 2018--Präsident Obama wird für das Nordic Business Forum, das vom 26. bis 27. September 2018 in Helsinki stattfindet, nach Europa kommen. Er wird eine der größten Zuhörerzahlen der nordischen Länder erreichen und die zweitägige Konferenz mit dem Abschlussgespräch abschließen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Europe’s leading business and leadership conference brings President Obama to Helsinki, Finland to speak to business executives and owners. (Photo: Business Wire)

Aslak de Silva, CEO des Nordic Business Forum, sagte: „Wir fühlen uns natürlich geehrt, Präsident Obama zu empfangen – dieser Moment gehört jedoch wirklich unserem Publikum und der gesamten nordischen Region. Es ist beispiellos und wird unvergesslich bleiben.“

Ville Saarikalle, Head of Speaker Relations beim Nordic Business Forum, führte aus: „Präsident Obama ist eine der bemerkenswertesten Führungspersönlichkeiten dieser Zeit. Sein Lebensweg ist einzigartig: von bescheidenen Verhältnissen bis zur Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist wirklich eine Ehre, ihn im September auf dem Nordic Business Forum zu haben.“

Die Ausgabe 2018 des Nordic Business Forum setzt den Fokus auf Strategie, Spitzenleistung und künstliche Intelligenz. Zu früheren Rednern zählen der Gründer und CEO von Whole Foods Market John Mackey, die olympische Goldmedaillengewinnerin Lindsey Vonn, Strategos-Gründer Gary Hamel, die Sozialpsychologin Amy Cuddy, der Medientheoretiker Don Tapscott, Co-Director Andrew McAfee der MIT Initiative on the Digital Economy und Susan Cain, Mitbegründerin von Quiet Revolution.

Das Nordic Business Forum ist mehr als eine Wirtschaftskonferenz. Das Unternehmen hat seine Tätigkeit über die Leitveranstaltung in Helsinki hinaus auf weitere nordische Länder mit Veranstaltungen in Finnland, Schweden und Norwegen ausgedehnt. Die Konferenzen sind dafür bekannt, dass sie die weltweit führenden Ideengeber und Denker der Wirtschaft mit Führungskräften der Geschäftswelt zusammenbringen.

Das Leitmotiv des Unternehmens ist der Aufbau von Führungspersönlichkeiten, die die Welt verändern. Es schafft dies, indem es Führungskräfte der Wirtschaft inspiriert und ihnen Ideen und Netzwerke vermittelt, die ihnen helfen, bessere Führungskräfte zu werden, ihre Unternehmen auszubauen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Zu den ehemaligen Rednern des Nordic Business Forum gehören Vizepräsident Al Gore, Jack Welch, der ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak und viele andere.

Das Nordic Business Forum ist Europas führender Konferenzveranstalter mit Veranstaltungen in Finnland, Schweden und Norwegen. Die jährliche Leitveranstaltung in Helsinki zieht 7.500 Führungskräfte und Unternehmer aus über 40 Nationen an und erreicht über den Live-Stream mehr als 20.000 Menschen auf der ganzen Welt. Zu den bisherigen Referenten gehören Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak und viele andere. Weitere Informationen finden Sie unter .

