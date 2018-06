Le Président Obama vient en Europe pour s’exprimer à l’occasion du Forum d'affaires nordique

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--Le Président Obama se rendra en Europe pour le Forum d'affaires nordique, qui se tiendra à Helsinki les 26 et 27 septembre 2018 ; il s’exprimera devant l’un des plus importants publics de Scandinavie et clora la conférence de deux jours avec le discours de clôture.

Europe’s leading business and leadership conference brings President Obama to Helsinki, Finland to speak to business executives and owners. (Photo: Business Wire)

Aslak de Silva, PDG de Nordic Business Forum, a déclaré : « Nous sommes incontestablement honorés d’accueillir le Président Obama – mais ce moment appartient vraiment à notre public et à la Scandinavie dans son ensemble. C’est un événement sans précédent qui devrait rester dans les mémoires. »

Ville Saarikalle, responsable des relations avec les conférenciers à Nordic Business Forum, a affirmé : « Le Président Obama est l’un des leaders les plus remarquables de notre époque. Son parcours de vie est unique : d’une condition modeste à la présidence des États-Unis d’Amérique. C’est un véritable honneur qu’il vienne au Forum d'affaires nordique en septembre. »

L’édition 2018 du Forum d'affaires nordique sera axée sur la stratégie, la performance optimale et l’intelligence artificielle. Parmi les conférenciers annoncés précédemment figurent John Mackey, fondateur et PDG de Whole Foods Market, la médaillée d’or olympique Lindsey Vonn, Gary Hamel, fondateur de Strategos, la psychologue sociale Amy Cuddy, le théoricien des médias Don Tapscott, Andrew McAfee, codirecteur de l'Initiative du MIT pour l'économie numérique, et Susan Cain, cofondatrice de Quiet Revolution.

Le Forum d'affaires nordique est bien plus qu’une conférence d'affaires. En plus de l’événement phare d’Helsinki, la société s’est développée dans d’autres pays nordiques et organise actuellement des événements en Finlande, en Suède et en Norvège. Les conférences sont connues pour réunir les plus éminents chefs d'entreprise visionnaires, penseurs et cadres dirigeants au monde.

La mission de la société est de former des dirigeants qui changent le monde. Elle s’y attelle en inspirant et équipant les chefs d'entreprises avec des idées et réseaux qui les aident à devenir de meilleurs leaders, à développer leurs affaires et à rendre le monde meilleur.

Parmi les précédents conférenciers au Forum d'affaires nordique on retrouve, entre autres, le Vice-président Al Gore, Jack Welch, l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith et Steve Wozniak.

Nordic Business Forum est le plus important organisateur de conférences en Europe, avec des événements en Finlande, en Suède et en Norvège. L’événement phare annuel à Helsinki attire 7 500 dirigeants et propriétaires d'entreprises de plus de 40 nationalités et touche plus de 20 000 personnes à travers le monde via la retransmission en direct. Parmi les précédents conférenciers on retrouve, entre autres, Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith et Steve Wozniak. Pour de plus amples renseignements, visitez .

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

