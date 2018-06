El austriaco Tom Sipos, ganador del concurso Elit® vodka Art of the Martini

BILBAO, España--(BUSINESS WIRE)--jun. 21, 2018--Tras tres días agitando y removiendo en Bilbao (España), elit® vodka se complace en anunciar que Tom Sipos, de la Austrian Bar Academy es el ganador del prestigioso concurso elit® Art of the Martini. En su tercer año de celebración, elit Vodka Art of the Martini es la competición de bebidas urbanas más grande del mundo, que enfrenta a los mejores barman de sus propios países antes de invitar a los 20 finalistas al País Vasco para una celebración de la imaginación, la libertad, la pureza y la precisión y también reimaginar el cóctel más difícil de todos: el Martini, pero en el espíritu del vodka elit.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180621005679/es/

Austrian bartender Tom Sipos has been crowned elit Vodka Art of Martini global champion. This year's finals took place in Bilbao, ahead of The World's 50 Best Restaurants awards celebration. (Photo: Business Wire)

El jurado de este año ha estado compuesto por Alessandro Palazzi, barman principal y maestro del Martini en Dukes de Londres, Juan Valls, de El Niño Perdido Cocktail Bar en España y Simone Bodini, embajadora internacional de la marca elit Vodka. El elemento principal de su evaluación fue la visión de cada barman y la habilidad para conectar con el espíritu de la vanguardia rusa: un homenaje al pasado y, al mismo tiempo, una reinterpretación radical de la forma, tanto en el servicio innovador como en la escenografía inesperada, característica esencial del vodka artesanal organizador del concurso, un elemento de excelencia como base de todas las propuestas. Durante los tres días en Bilbao, los finalistas de las 20 ciudades también se enfrentaron a una serie de desafiantes retos, como varias masterclass con los jueces, con Josean Alija, el chef principal de Nerua en el Guggenheim Bilbao, y con Pello Irazu, el artista contemporáneo y uno de los principales exponentes de la escultura española en la década de los 80.

"Hay que recordar que para que un Martini sea excelente, no es siempre necesaria la complejidad. No hay que viajar en el espacio y el tiempo para reunir ingredientes raros o muy caros", comenta Bodini. "Al contrario, necesitamos encontrar los ingredientes adecuados y a veces, como este año, la clave radica en la simplicidad, especialmente en la exaltación y la terminación del producto básico".

Además de recibir el título de ganador mundial, el barman austriaco Tom Sipos ha ganado un viaje a la feria líder de la industria de bares de Europa, Bar Convent Berlin en octubre. Los 20 finalistas acudieron a la ceremonia de entrega de premios The World’s 50 Best Restaurants –los “Óscars” gastronómicos – y a la fiesta posterior. Para llegar a la final mundial, los barman tuvieron que crear su copa de Martini con el vodka elit como principal bebida alcohólica e incluir un ingrediente local. Durante dos meses se ha promocionado el Martini en sus establecimientos antes de llegar a la respectiva final por ciudades, donde tres figuras destacadas del sector eligieron a cada representante de su ciudad para luchar por el título.

"Estamos encantados de acoger a los creadores de los Martini más visionarios del mundo en la final del concurso elit Vodka Art of the Martini. Este es el primer año que elit Vodka ha sido socio oficial de vodka en The World’s 50 Best Restaurants. Los “Óscars” del sector de la restauración y los chefs celebran los más altos estándares en las artes culinarias. Encajan perfectamente, por tanto, con nuestro perfectamente estructurado y preciso vodka, que eleva siglos de tradición del vodka al arte de alta tecnología para honrar a todos los que están logrando la excelencia renovlucionaria en gastronomía y mixología”, declara. Frances Gaillard, directora de marketing internacional de elit Vodka y Stoli Group.

Para más información sobre el vodka de ultralujo elit ® y el concurso Art of Martini, visite www.elitultraluxuryvodka.com o síganos en Instagram, Facebook y Twitter.

Acerca de elit ® Vodka

elit® Vodka es uno de las bebidas espirituosas blancas mejor valoradas del mundo y el placer de beberlo es increíble. Cada paso en la creación de elit® es una fusión de pasión y precisión. elit es un vodka con orígenes únicos: sus cereales de alta calidad se cosechan en la región de Tambov en Rusia, antes de ser transportados a Latvijas Balzams donde se mezclan con el agua de un pozo artesanal. La bebida se se filtran dos veces en arena extra fina de cuarzo y carbón de abedul ruso y posteriormente se lleva a -18°C a través del proceso de filtrado de congelación exclusivo de elit. El resultado es una notable luminosidad y una bebida incomparable. elit forma parte de la cartera de bebidas alcohólicas prémium y súperpremium de Stoli Group.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180621005679/es/

CONTACT: Contacto:

Media:

Stoli Group

Alison Walsh, +1-917-301-2962

KEYWORD: AUSTRIA UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA NEW YORK SPAIN

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY RESTAURANT/BAR RETAIL FOOD/BEVERAGE WINE & SPIRITS

SOURCE: elit® Vodka

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/21/2018 09:05 AM/DISC: 06/21/2018 09:05 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180621005679/es