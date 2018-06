Mirego ajoute l’intelligence artificielle à son offre de service en s’associant à la création de Hectiq.AI

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--Mirego, chef de file canadien en matière de transformations numériques, annonce la création d’Hectiq.AI, une nouvelle coentreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Créée en collaboration avec Martin Laprise, physicien et scientifique de données, Hectiq.AI a comme mission d’effectuer la recherche, la conception et l’architecture de technologies d’intelligence artificielle qui permettront aux entreprises et aux clients de Mirego de traiter des problématiques d’affaires à l’aide de données.

Forte de l’union des dix ans d’expérience de Mirego en matière de création de produits numériques innovants et de l’expertise de Martin Laprise dans le domaine de l’IA, la coentreprise offrira à ses clients un éventail complet de services leur permettant de mieux comprendre les données et d’améliorer leur productivité.

« La création d’Hectiq.AI incarne la continuité du développement de notre offre de services. Nous visons à accompagner nos clients à chaque étape de leur transformation numérique et cela passe notamment par l’analyse de données et le machine learning. L’association avec Martin Laprise s’est fait naturellement car nous partageons la vision commune de bâtir des produits toujours plus intelligents qui améliorent réellement la vie des gens.» mentionne Albert Dang-Vu, président et directeur général de Mirego.

Martin Laprise est physicien de formation et possède près d'une décennie d’expertise dans le domaine du machine learning et la science de données. Il a travaillé en tant que Data Scientist et Algorithm Lead chez Parsely, une entreprise new-yorkaise avant d’œuvrer comme Head of Data Science pour les compagnies Klood et Football Whispers en Angleterre. Au Canada, il a collaboré avec des acteurs importants dans les domaines médical, agricole, énergétique et alimentaire.

« Accompagner les entreprises et les clients de Mirego dans le développement d’AI et leurs permettre d’effectuer ce virage avec succès m’interpelle énormément. C’est d’ailleurs de là qu’est née cette idée de coentreprise. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans un processus d’affaires représente un virage important que les entreprises doivent prendre. L’AI augmente la compétitivité des entreprises d’ici et aide leurs équipes à être plus performantes. » confie Martin Laprise, directeur scientifique et fondateur d’Hectiq.AI.

De l’exploration à l’intégration complète.

L’offre de services d’Hectiq.AI comprend deux volets :

1 - Science des données : concevoir et mettre en œuvre des modèles statistiques et explorer des opportunités afin de définir les indicateurs clés du succès d’une entreprise.

2- Apprentissage machine / IA : effectuer de la recherche, concevoir et mettre en œuvre des modèles d'apprentissage machine personnalisés pour optimiser un produit et améliorer l'efficacité d’une entreprise.

À propos de Mirego

Mirego aide ses clients à innover et à se réinventer afin de prospérer à l’ère du numérique. Partenaire stratégique, Mirego conceptualise et développe des produits numériques pour des clients tels que la SAQ, Bell, Sobeys, Toys’R’Us, Familiprix, la CFL et Chocolats Favoris. Son équipe de plus de 100 experts basés à Québec et à Montréal est l’une des plus expérimentées au Canada en matière de stratégie, d’expérience utilisateur et de développement numérique avec plus de 200 applications à son actif depuis 2007. Les magazines Canadian Business et PROFIT ont classé Mirego au 53e rang du classement annuel des entreprises à la croissance la plus rapide (PROFIT 500) de 2016. Pour en savoir plus, visitez le www.mirego.com

