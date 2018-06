L'homme d'Affaires et Philanthrope Emirati Abdul Aziz Al Ghurair crée un Fonds pour l'Education des Enfants et des Jeunes Réfugiés Arabes des Pays Touchés par les Guerres et les Catastrophes

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--juin 21, 2018--A l’occasion de la Journée Mondiale du Réfugié, Abdul Aziz Al Ghurair, homme d'affaires et philanthrope émirati, a annoncé la création du Fonds Abdul Aziz Al Ghurair pour l'Education des Réfugiés, une nouvelle initiative de 100 millions de DH Emirati au profit de 5000 enfants et jeunes sur 3 ans.

Abdul Aziz Al Ghurair a déclaré : « J'ai créé ce fonds parce que je crois que les philanthropes ont un rôle à jouer pour relever l'un des défis les plus aigus de notre région : le manque de possibilités d'éducation pour les jeunes qui en ont le plus besoin.

Le Fonds accordera des subventions pour soutenir les programmes d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur destinés aux jeunes réfugiés en Jordanie et au Liban. Il soutiendra également les enfants des familles qui, en raison des guerres et des catastrophes dans leurs pays d'origine, résident temporairement aux UAE mais ne peuvent pas payer les frais de scolarité. La première série de subventions sera annoncée avant le début de la nouvelle année scolaire.

Applaudissant cette initiative, Filippo Grande, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés a déclaré : « Nous nous félicitons du généreux engagement d'Abdul Aziz Al Ghurair. Le Fonds souligne l'importance de la communauté des affaires du monde arabe dans la création d'un impact positif en soutenant les communautés déplacées de la région. »

Commentant l'initiative, Gordon Brown, Envoyé Spécial des Nations Unies pour l'Education Mondiale, a déclaré : « Il ne peut y avoir de meilleur investissement dans l'avenir de la région arabe que par le soutien de l'éducation des plus vulnérables - enfants et jeunes réfugiés »

Détaillant l'approche du Fonds, Maysa Jalbout, Directrice Générale de la Fondation Abdulla Al Ghurair pour l'Education, a déclaré : « Avec ce fonds, nous travaillerons en partenariat avec des institutions éducatives locales et des organisations non gouvernementales pour atteindre des milliers d'enfants et de jeunes. »

A propos de la Fondation Abdulla Al Ghurair pour L’Éducation

Le Fonds AbdulAziz pour l'Education des Réfugiés sera administré par la Fondation Abdulla Al Ghurair pour l'Education. Fondée en 2015 et basée à Dubaï, elle est la plus grande fondation privée du monde arabe axée exclusivement sur l'éducation. Elle vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les jeunes émiratis et arabes mal desservis. Abdulla Al Ghurair a promis un tiers de ses richesses à la Fondation et a fixé comme objectif d'atteindre 15 000 jeunes d’ici 10 ans évalués à plus de 1 milliard de dollars. .

