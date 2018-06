Warehouse TERRADA bildet Dreiparteien-Partnerschaft mit Yokohama University of Art and Design und PALAZZO SPINELLI, einem italienischen Institut für Kunst und Restaurierung

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jun 21, 2018--Warehouse TERRADA hat eine Dreiparteien-Partnerschaft mit Tokiwamatsu Gakuen’s Yokohama University of Art and Design und dem PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO, einem Institut für Kunst und Restaurierung in Florenz, Italien, gebildet, die sich mit der Restaurierung und Erhaltung des kulturellen Erbes von Italien befasst.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180621005375/de/

From left) Emanuele Amodei, President of Palazzo Spinelli / Yasuyuki Korekawa, Operating officer of Warehouse TERRADA / Nobuaki Okamoto, Chairman of the Board of Directors, Tokiwamatsu Gakuen and President, Yokohama University of Art and Design (Photo: Business Wire)

Warehouse TERRADA hielt es schon immer für wichtig, die Fachleute der Zukunft in der Restaurierung und Erhaltung von Kunstwerken und Kunsthandwerk auszubilden. Wir haben weitreichende, proaktive Bemühungen in diesem Bereich angestellt, wie z. B. die Einführung im April 2017 eines kollaborativen Kurses über Kunstrestaurierung und - bei der Erhaltung an der Yokohama University of Art and Design und durch die Einrichtung des TERRADA CONSERVATION LABORATORY in unserem Hauptbüro in Tennoz in April 2018.

Mit dieser Dreiparteien-Partnerschaft werden wir zusammen mit den beiden anderen Organisationen Ausbildungs- und berufliche Fortbildungsprogramme in Florenz, Italien, anbieten, dem Ort, der als das Zentrum für Kunstrestaurierung gilt. Wir werden den Austausch von Teilnehmern aus Japan und Italien fördern, um zur Ausbildung beizutragen und Fachleute für die Zukunft auszubilden, die die Kunstindustrie und die Erhaltung des kulturellen Erbes anführen werden. Warehouse TERRADA wird weiterhin unsere kunstbezogenen Dienstleistungen verbessern.

[Unterschriftszeremonie für Dreiparteien-Partnerschaft] Datum: 17. Mai (Do.) 2018 Ort: PALAZZO SPINELLI PER L’ARTE E IL RESTAURO (Florenz, Italien) Teilnehmers: Emanuele Amodei (President von PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO) Nobuaki Okamoto (Chairman of the Board of Directors, Tokiwamatsu Gakuen / President of Yokohama University of Art and Design) Yasuyuki Korekawa (Operating officer of Warehouse TERRADA / CEO of TERRADA ART ASSIST Co., Ltd. / Project Associate Professor of Yokohama University of Art and Design)

[Über PALAZZO SPINELLI] Name: PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO Vertreter: President, Emanuele Amodei Adresse: Via Maggio, 13 - 50125 Firenze, Italien Stiftung: März 1978 URL: http://www.palazzospinelli.org/eng/default.asp

[Über Yokohama University of Art and Design] Name: Yokohama University of Art and Design Vertreter: President, Nobuaki Okamoto Adresse: 1204 Kamoshida-cho, Aoba-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture Stiftung: 2010 (Der Vorgänge war die Abteilung für Figurative Kunst im Tokiwamatsu Gakuen Women’s Junior College, gegründet 1966) URL: http://www.yokohama-art.ac.jp/intl/en/

[Über TERRADA CONSERVATION LABORATORY] Adresse: 2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japan Hauptgeschaft: Kunstrestoration Betrieb: TERRADA ART ASSIST Co., Ltd. URL: https://terrada-art-assist.co.jp/

[Über Warehouse TERRADA:] Firmenname: Warehouse TERRADA Hauptgeschäftsbereich: Erhaltung/Verwahrung und verwandte Aktivitäten Vertreter: CEO, Yoshihisa Nakano Adresse: 2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japan Gegründet: Oktober 1950 URL: http://www.terrada.co.jp/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180621005375/de/

CONTACT: [Für Anfragen zu Kunstrestaurierung]

TERRADA ART ASSIST Co., Ltd.

+81(0)3-6433-3120

info@terrada-art-assist.co.jp

oder

[Für Anfragen, nur Presse]

Warehouse TERRADA

PR Group

pr@terrada.co.jp

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC CHINA HONG KONG TAIWAN ITALY JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY ENTERTAINMENT ARTS/MUSEUMS TRAINING

SOURCE: Warehouse TERRADA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/21/2018 05:00 AM/DISC: 06/21/2018 05:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180621005375/de