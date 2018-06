President Obama kommer till Europa för att tala på Nordic Business Forum

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--jun 21, 2018--President Obama kommer att resa till Europa för att delta på Nordic Business Forum i Helsingfors den 26–27 september 2018. Obama kommer att tala till en av de största publikerna i Norden och avrunda tvådagarskonferensen med den avslutande konversationen.

Europe’s leading business and leadership conference brings President Obama to Helsinki, Finland to speak to business executives and owners. (Photo: Business Wire)

Aslak de Silva, VD för Nordic Business Forum: ”Vi är utan tvekan ärade att få vara värd för Obama - men detta ögonblick tillhör verkligen vår publik och Norden som helhet. Det kommer att bli oförglömligt. "

Ville Saarikalle, ansvarig för Speaker Relations på Nordic Business Forum: "President Obama är en av de mest anmärkningsvärda ledarna för sin tid. Hans livsresa är unik: från blygsamma förhållanden till president i USA. Det är verkligen en ära att ha honom på Nordic Business Forum i september."

2018-utgåvan av det Nordic Business Forum kommer att fokusera på Strategy, Peak Performance, och Artificial Intelligence. Tidigare tillkännagivna talare innefattar Whole Food Markets grundare och VD John Mackey, OS-guldmedaljören Lindsey Vonn, Strategos grundare Gary Hamel, socialpsykologen Amy Cuddy, mediateoretikern Don Tapscott, Medgrundare till MIT-initativet Digital Economy Andrew McAfee och Quiet Revolutions medgrundare Susan Cain.

Nordic Business Forum är mer än en affärskonferens. Utöver flaggskeppeventet i Helsingfors har företaget expanderat till andra nordiska länder och arrangerar för närvarande event i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Konferenserna är känd för att sammanföra världens främsta experter och ledare

Företagets mål är att bygga ledare som förändrar världen. Detta gör de genom att inspirera och utrusta företagsledare med idéer och nätverk som hjälper dem att bli bättre ledare, få företagen att växa och göra världen till en bättre plats.

Tidigare talare på Nordic Business Forum inkluderar vicepresident Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak och många fler.

Nordic Business Forum är Europas ledande konferensarrangör med evenemang i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Det årliga flaggskeppeventet i Helsingfors lockar 7500 företagsledare och företagare från över 40 nationaliteter och når över 20,000 människor över hela världen via live stream. Tidigare talare inkluderar Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak, och många andra. För mer information, besök .

