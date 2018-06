President Obama kommer til Europa for å holde foredrag på Nordic Business Forum

HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--jun 21, 2018--President Obama kommer til Finland for å holde foredrag på Nordic Business Forum som foregår i Helsinki fra 26. til 27. september 2018. Konferansen samler 7500 ledere og President Obama avrunder denne todagers konferansen med sitt foredrag.

Europe’s leading business and leadership conference brings President Obama to Helsinki, Finland to speak to business executives and owners. (Photo: Business Wire)

"Vi er beæret for å være vert for president Obama - og dette øyeblikket tilhører virkelig vårt publikum og Norden som helhet. Det er en enestående mulighet for å oppleve et uforglemmelig øyeblikk." Aslak de Silva, administrerende direktør for Nordic Business Forum:

"President Obama er en av de mest bemerkelsesverdige ledere. Hans livshistorie er unik: fra beskjedne omstendigheter til presidentskapet i USA. Det er virkelig en ære å kunne få ham til å gjeste Nordic Business Forum i september. " Ville Saarikalle, leder av Speaker Relations på Nordic Business Forum:

2018-utgaven av Nordic Business Forum fokuserer på strategi, peak performance og kunstig intelligens. Tidligere annonserte talere inkluderer bl.a. Whole Foods Market grunnlegger og administrerende direktør John Mackey, olympisk gullmedaljevinner Lindsey Vonn, strategen Gary Hamel, sosialpsykolog Amy Cuddy, media teoretikeren Don Tapscott, MIT-initiativtakeren på den digitale økonomien direktør Andrew McAfee, og medgrunnleggeren av den stille revolusjon, Susan Cain.

Nordic Business Forum er mer enn en forretnings konferanse. Hovedarrangementet og flaggskipet er i Helsinki, men selskapet har etablert seg i de andre nordiske landene og er i dag vert for arrangementer i Finland, Sverige og Norge. Konferansene er kjent for å samle noen av verdens fremste foredragsholdere og ledere på C-nivå.

Selskapets målsetting er å bygge ledere som vil forandrer verden. Gjennom inspirasjon samt å utstyre ledere med nye ideer og nettverk, vil man bidra til å hjelpe ledere til å bli bedre ledere og øke sin virksomhets verdi ved å gjøre verden til et bedre sted.

Tidligere talere som har gjestet Nordic Business Forum er Vise President Al Gore, Jack Welch, tidligere guvernør for California, Arnold Schwarzenegger, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, Will Smith, Steve Wozniak, og mange andre.

