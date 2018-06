Mori Building et teamLab lancent un musée d’art numérique sans pareil

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 20, 2018--« MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless », un musée d’art numérique sans pareil — créé et exploité conjointement par Mori Building Co., Ltd, un développeur de paysages urbains de premier plan, et teamLab, un collectif d’art numérique, de classe mondiale — a ouvert ses portes aujourd’hui, ont annoncé les deux organisateurs.

Le musée d’art numérique offre environ 50 œuvres d’art interactives, certaines entièrement nouvelles, dans un vaste espace de 10 000 m² distribué en cinq zones. Aucune frontière ne sépare les œuvres d’art interactives des autres œuvres. Certaines se projettent au-delà de leurs salles d’installation jusque dans les couloirs, se superposent ou se fusionnent avec d’autres œuvres. En l’absence de frontières, les œuvres immersives maintiennent les limites entre les spectateurs en perpétuelle évolution. Les visiteurs entrent physiquement dans les œuvres et les explorent tout en interagissant avec les autres visiteurs. Il en résulte un type d’expérience d’art numérique entièrement interactive qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde.

Au final, Mori Building et teamLab souhaitent que leur musée d’art numérique, unique en son genre développe des interactions culturelles à Tokyo qui ajoutent au magnétisme de la ville, alors que la métropole se rapproche de 2020, et par la suite.

Annexe

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (10 000 m², 5 zones)

1 : Borderless World

Les gens comprennent et reconnaissent le monde à travers leur corps, en se déplaçant librement et en formant des liens et des relations avec d’autres personnes. Par conséquent, le corps a sa propre notion du temps. Dans l’esprit humain, les frontières entre les différentes pensées sont ambigües. Elles s’influencent donc et se mélangent parfois les unes aux autres.

teamLab Borderless est un groupe d’œuvres d’art qui forment un monde sans frontières. Les œuvres d’art sortent librement des salles, forment des liens et des relations avec les spectateurs, communiquent avec d’autres œuvres d’art, s’influencent et se mêlent parfois les unes aux autres, adoptant la même notion du temps que celle du corps humain.

Les spectateurs se perdent dans le monde des œuvres d’art. Les œuvres sans frontières se transforment au contact avec les spectateurs qui en étant plongés et mêlés dans un monde unifié, ressentent la continuité qui les relie les uns aux autres ; ils font ainsi l’expérience d’un mode de relation inédit qui transcende les frontières entre le monde et les individus.

2 : teamLab Athletics Forest

teamLab Athletics Forest est un nouvel « espace physique créatif » qui exerce la capacité de reconnaissance spatiale en stimulant la croissance de l’hippocampe du cerveau. Il repose sur le concept d’une compréhension corporelle et d’une vision tridimensionnelle du monde. Dans un espace tridimensionnel complexe et physiquement stimulant, plongez votre corps dans un monde interactif.

3 : Future Park

Apprenez par le jeu ! Future Park est un projet didactique et un domaine de co-création (création collaborative) expérimental.

4 : Forest of Lamps

Quand un spectateur se tient immobile près d’une lampe, elle brille avec intensité et émet une couleur qui résonne. La lumière de cette lampe devient le point de départ et se propage aux deux lampes les plus proches. La lumière des deux lampes les plus proches transmet la même couleur à d’autres lampes, l’une après l’autre, se propageant continuellement. La lumière transmise par la lampe résonne toujours une fois sous forme de lumière vive, passant aux lampes voisines, jusqu’à ce que toutes les lampes aient brillé une fois, puis retourne à la première lampe. La lumière de la lampe se divise en deux, en réponse à une interaction humaine, et devient une ligne optique à travers toutes les lampes, l’une après l’autre, pour finir par réintégrer la première lampe, devenue le point de départ.

5 : EN TEA HOUSE

Faites du thé, et une fleur s’épanouit dans la tasse. Les fleurs s’épanouissent infiniment tant qu’il y a du thé. Le thé dans la tasse devient un monde infini dans lequel les fleurs continuent de s’épanouir. Buvez dans le monde qui s’étend à l’infini.

Messages des opérateurs

Shingo Tsuji, président-directeur général de Mori Building Co., Ltd.

Tokyo doit optimiser continuellement sa puissance magnétique pour attirer des gens, des marchandises, du capital et des informations en provenance du monde entier. D’après le Global Power City Index le plus récent, un rapport annuel publié par la Mori Memorial Foundation, un groupe de réflexion de Mori Building, Tokyo se classe au premier rang dans des domaines tels que l’économie, l’environnement et l’habitabilité, mais laisse à désirer en matière d’art et d’interaction culturelle.

Les initiatives de développement urbain de Mori Building intègrent diverses fonctions urbaines. Notre premier développement culturel urbain majeur, Suntory Hall à ARK Hills, a accueilli des évènements culturels très divers depuis son ouverture en 1986. Nous soutenons également la croissance et l’évolution de l’art contemporain avec le Musée d’art Mori. Nous considérons que l’art moderne est important, car il reflète l’ère moderne dans laquelle nous vivons. Nous avons maintenant un art numérique, l’art moderne avant-gardiste d’aujourd’hui, rendu possible par l’évolution rapide des technologies.

Mori Building exploite activement le potentiel didactique de ses initiatives de développement. Chaque année, Mori Building offre des opportunités en matière d’art et d’apprentissage à près de 20 000 enfants ; citons par exemple l’Atelier des enfants, situé principalement à Roppongi Hills. Les enfants nécessitent un apprentissage proactif, hautement dimensionnel dans le monde réel, or, c’est un enseignement passif et bidimensionnel qui leur est offert habituellement dans les salles de classe. Nous serions heureux qu’en explorant notre monde d’art numérique, les enfants puissent apprendre à aborder leur environnement de façon plus multidimensionnelle et développer la puissance de leur imagination.

Dans la perspective excitante de 2020 à Tokyo, nous espérons que chacun appréciera ce premier et seul musée en son genre, un monde sans pareil d’art numérique, créé dans le cadre d’une collaboration entre teamLab et Mori Building.

Toshiyuki Inoko, fondateur de teamLab

L’art numérique a été libéré des contraintes de la substance matérielle. Les pensées et les sentiments contenus jusque là dans le support matériel de l’œuvre d’art peuvent désormais être transférés directement aux destinataires (visiteurs) à travers l’expérience.

Contrairement aux matières physiques, les personnes se déplacent librement avec leurs corps, forment des liens et des relations avec d’autres, et reconnaissent le monde à travers leur corporalité. Le corps possède sa propre notion du temps, et dans l’esprit humain, les frontières entre les différentes pensées sont ambigües. Elles s’influencent donc et se mélangent parfois les unes aux autres.

Si un artiste peut introduire des pensées et des émotions directement dans l’expérience de son public, les œuvres d’art peuvent elles aussi se mouvoir librement, former des liens et des relations avec les individus, et partager avec le corps humain une même notion du temps. Les œuvres d’art peuvent transcender les frontières, s’influencer et se mêler parfois les unes aux autres. Ainsi, toutes les frontières entre l’artiste, le public et les œuvres d’art se dissolvent : le monde teamLab Borderless est créé.

En déambulant librement autour de teamLab Borderless, les visiteurs se perdent dans le monde des œuvres d’art. Les œuvres sans frontières se transforment au contact avec les spectateurs qui en étant plongés et mêlés dans un monde unifié, ressentent la continuité qui les relie les uns aux autres ; ils font ainsi l’expérience d’un mode de relation inédit qui transcende les frontières entre le monde et les individus.

À propos de Mori Building

Mori Building est un développeur urbain innovant basé à Tokyo. La société a pour mission de maximiser la puissance magnétique des villes en créant et en entretenant des centres urbains sûrs, durables et cosmopolites, fondés sur son concept unique « Ville-jardin verticale » d’immeubles géants à vocation commerciale, éducative, de loisirs et résidentielle. Ce concept est appliqué dans de nombreux projets d’avant-garde de la société, notamment à ARK Hills, Roppongi Hills et Toranomon Hills à Tokyo, et au Shanghai World Financial Center. Mori Building se consacre également à la location d’immobilier, à la gestion de projet et au service-conseil. Veuillez visiter www.mori.co.jp/en

À propos de teamLab

teamLab (fondé en 2001) est un collectif artistique interdisciplinaire d’ultratechnologistes dont les travaux de collaboration s’inscrivent à la confluence de l’art, la science, la technologie, le design et le monde naturel. Divers spécialistes tels que des artistes, des programmeurs, des ingénieurs, des animateurs CG, des mathématiciens et des architectes forment teamLab.

teamLab s’attache à explorer une nouvelle relation entre les êtres humains et la nature, et entre soi-même et le monde, à travers l’art. La technologie numérique a permis à l’art de se libérer des supports matériels pour transcender les frontières. teamLab n’établit aucune frontière entre les êtres humains et la nature, et entre soi-même et le monde ; l’un est dans l’autre et l’autre dans l’un. Tout existe dans une continuité longue, fragile, dépourvue de frontières, et pourtant miraculeuse de la vie.

teamLab a organisé de nombreuses expositions à l’échelle internationale, dont teamLab Dance ! et Learn and Play! au teamLab Future Park qui a accueilli plus de 470 000 visiteurs ; l’Expo Milano 2015 au Japan Pavilion, à Milan ; à la Saatchi Gallery de Londres ; à la Maison&Objet à Paris ; au National Taiwan Museum of Fine Arts, à Taichung ; DMM.PLANETS Art par teamLab qui a enregistré une file d’attente de 5 heures ; teamLab: Living Digital Space and Future Parks, dans la Silicon Valley ; au ArtScience Museum, à Singapour, entre autres. Actuellement en exposition, teamLab : Au-delà des limites, à La Villette à Paris, jusqu’au 9 septembre 2018. Le musée entièrement numérique MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless ouvrira ses portes le 21 juin 2018 à Tokyo. Exposition teamLab : A Forest Where Gods Live, à Mifuneyama Rakuen, Saga, au Japon, ouvrira ses portes le 20 juillet 2018.

Les œuvres de teamLab figurent dans la collection permanente de la Galerie d’art de New South Wales, à Sydney ; la Galerie d’art d’Australie du Sud, à Adélaïde ; le Musée d’art asiatique de San Francisco ; l’Asia Society Museum, à New York ; la Collection d’art contemporain Borusan, à Istanbul ; et la National Gallery of Victoria, à Melbourne.

teamLab : https://www.teamlab.art/ Instagram : https://instagram.com/teamlab_news/ facebook : https://www.facebook.com/teamLab.inc twitter : https://twitter.com/teamLab_net YouTube : https://www.youtube.com/c/teamLabART

