Mori Building und teamLab eröffnen bisher einmaliges Digital Art Museum

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jun 20, 2018--„MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless“, ein bisher einmaliges Digital Art Museum, das gemeinsam von Mori Building Co. Ltd., einem führenden Entwickler von Stadtlandschaften, und teamLab, einem weltweit führenden digitalen Kunstkollektiv, gegründet wurde und betrieben wird, wurde heute eröffnet. Dies wurde von den beiden Veranstaltern bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180620005014/de/

Toshiyuki Inoko, Founder of teamLab (Photo: Business Wire)

Das Digital Art Museum umfasst rund 50 interaktive, zum Teil völlig neue Kunstwerke auf einem 10.000 m² großen Areal mit fünf Zonen. Die interaktiven Kunstwerke haben keine Abgrenzungen, die sie von den anderen Werken trennen. Einige erstrecken sich über ihre Installationsräume hinaus und in die Korridore, einige überschneiden sich mit anderen Arbeiten und manche verschmelzen sogar mit anderen Arbeiten. Da es keine Abgrenzungen gibt, halten die immersiven Werke die Grenzen zwischen den Menschen in kontinuierlicher Bewegung. Die Besucher treten in die Werke ein und erkunden und erleben gleichzeitig Interaktionen mit anderen Besuchern. Das Ergebnis ist eine völlig neue Art von interaktiver digitaler Kunst, die man nirgendwo sonst auf der Welt finden kann.

Letztendlich wünschen sich Mori Building und teamLab, dass ihr einzigartiges Digital Art Museum zu einer Erweiterung der kulturellen Interaktionen in Tokio beiträgt und die Anziehungskraft der Metropole mit Sicht auf das Jahr 2020 und die Zukunft erhöht.

Anhang

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (10.000 m², 5 Zonen)

1: Borderless World

Menschen verstehen und erkennen die Welt durch ihre Körper, bewegen sich frei und bilden Verbindungen und Beziehungen zu anderen. Dadurch hat der Körper ein eigenes Zeitgefühl. Im Geist sind die Grenzen zwischen verschiedenen Gedanken verschwommen; als Folge beeinflussen sie einander und werden manchmal miteinander vermischt.

teamLab Borderless ist eine Gruppe von Kunstwerken, die eine Welt ohne Grenzen bilden. Kunstwerke bewegen sich frei aus den Räumen hinaus, bilden Verbindungen und Beziehungen zu Menschen, kommunizieren mit anderen Werken, beeinflussen und vermischen sich manchmal miteinander und haben das gleiche Zeitkonzept wie der menschliche Körper.

Die Menschen verlieren sich in der Welt der Kunstwerke. Die grenzenlosen Werke verändern sich entsprechend der Anwesenheit von Menschen, und wenn wir in diese vereinigte Welt eintauchen und mit dieser verschmelzen, erfahren wir ein zusammenhängendes Ganzes zwischen den Menschen und einen neuen Zusammenhang, welcher die Grenzen zwischen Mensch und Welt durchdringt.

2: teamLab Athletics Forest

Der Athletics Forest von teamLab ist ein neuer „kreativer physischer Raum“, der die Fähigkeit zur Raumwahrnehmung trainiert, indem er das Wachstum des Hippocampus im Gehirn fördert. Er basiert auf dem Konzept, die Welt durch den Körper zu erfahren und die Welt als dreidimensional zu verstehen. In einem komplexen, physisch herausfordernden, dreidimensionalen Raum tauchen Sie mit Ihrem Körper in eine interaktive Welt ein.

3: Future Park

Lernen und spielen! Future Park ist ein Bildungsprojekt und ein Experimentierfeld für Ko-Kreation (kollaborative Kreation).

4: Forest of Lamps

Wenn eine Person still in der Nähe einer Lampe steht, erleuchtet diese hell und gibt ein farbiges Licht ab, das sich weiter verbreitet. Das Licht dieser Lampe wird zum Ausgangspunkt, und es breitet sich zu den zwei nächsten Lampen aus. Das Licht der beiden nächsten Lampen überträgt das gleiche Licht fortlaufend auf andere Lampen und so breitet sich das Licht kontinuierlich aus. Das Licht, das von der Lampe ausgesandt wird, beginnt immer mit einem hellen kurzzeitigen Aufleuchten und überträgt sich dann weiter auf die nächsten Lampen, bis alle Lampen einmal hell aufgeleuchtet haben. Dann kehrt das Licht zur ersten Lampe zurück. Das Licht der Lampe teilt sich als Reaktion auf menschliche Interaktion in zwei Teile, wird zu einer optischen Linie durch alle Lampen und trifft schließlich auf die erste Lampe, die zum Ausgangspunkt wurde.

5: EN TEA HOUSE

Bereiten Sie einen Tee und in der Teetasse erblüht eine Blume. Solange Tee vorhanden ist, erblühen weiterhin Blumen. Der Tee in der Schale wird zu einer unendlichen Welt, in der immer wieder Blumen erblühen. Trinken Sie in der unendlich weiten Welt.

Mitteilungen von den Betreibern

Shingo Tsuji, President und CEO von Mori Building Co. Ltd.

Tokio muss seine Anziehungskraft kontinuierlich verbessern, um Menschen, Güter, Kapital und Informationen aus der ganzen Welt anzuziehen. Laut dem jüngsten Global Power City Index, der jährlich von der Expertenkommission von Mori Buildings, der Mori Memorial Foundation, herausgegeben wird, hat Tokio einen hohen Stellenwert in Bereichen wie Wirtschaft, Umwelt und Lebensqualität, aber es mangelt der Stadt in Bezug auf Kunst und kulturelle Interaktion.

Die Stadtentwicklungsinitiativen von Mori Building beinhalten diverse städtische Funktionen. Unsere erste große kulturelle städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die Suntory Hall in ARK Hills, hat seit ihrer Eröffnung im Jahr 1986 eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen inszeniert. Unsere Unterstützung für das Wachstum und die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst umfasst auch das Mori Art Museum. Wir glauben, dass moderne Kunst wichtig ist, weil sie das Zeitalter widerspiegelt, in dem wir leben. Jetzt haben wir digitale Kunst, die topaktuelle moderne Kunst von heute, die durch die rasante Entwicklung von Technologien ermöglicht wurde.

Mori Building integriert aktiv Bildungsangebote in seine Stadtentwicklungsinitiativen. Mori Building bietet rund 20.000 Kindern jedes Jahr Kunst- und Lernangebote wie den Kids Workshop, hauptsächlich in den Roppongi Hills. Kinder brauchen ein proaktives, hochdimensionales Lernerlebnis in der realen Welt, stattdessen erhalten sie eine passive, zweidimensionale Ausbildung in Klassenräumen. Wir würden uns freuen, wenn Kinder beim Erkunden unserer Digital Art-Welt lernen könnten, Dinge höherdimensional zu erfassen und wenn die Phantasie der Kinder angeregt würde.

Wir hoffen, dass in der spannenden Anlaufzeit bis zum Jahr 2020 in Tokio jeder von diesem ersten und bisher einzigen Museum, das eine noch nie dagewesene Digital Art-Welt zeigt, die in Zusammenarbeit zwischen teamLab und Mori Building entstanden ist, begeistert sein wird.

Toshiyuki Inoko, Gründer von teamLab

Digitale Kunst wurde von den Zwängen materieller Substanz befreit. Die Gefühle und Gedanken, die durch ein physisches Medium in ein Kunstwerk eingearbeitet wurden, können nun durch Erfahrung direkt auf Menschen (Besucher) übertragen werden.

Im Gegensatz zu physischen Materialien bewegen sich Menschen frei mit ihren Körpern, bilden Verbindungen und Beziehungen zu anderen und erfahren die Welt durch ihre Körper. Der Körper hat eine Vorstellung von Zeit und im Geist sind die Grenzen zwischen verschiedenen Gedanken verschwommen; als Folge beeinflussen sie einander und werden manchmal miteinander vermischt.

Wenn ein Künstler Gedanken und Gefühle direkt in die Erfahrungen von Menschen einbringen kann, können sich auch Kunstwerke frei bewegen, Verbindungen und Beziehungen zu Menschen herstellen und das gleiche Zeitkonzept wie der menschliche Körper haben. Kunstwerke können Grenzen überschreiten, können einander beeinflussen und werden manchmal miteinander vermischt. Auf diese Weise lösen sich alle Grenzen zwischen Künstler, Mensch und Kunstwerk auf und die Welt von teamLab Borderless entsteht.

Wenn Menschen sich durch teamLab Borderless frei bewegen, verlieren sie sich in der Kunstwelt. Die grenzenlosen Kunstwerke verändern sich entsprechend der Präsenz von Menschen, und wenn wir in diese vereinte Welt eintauchen und mit dieser verschmelzen, erkunden wir eine neue Beziehung, welche die Grenzen zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und der Welt überschreitet.

Über Mori Building

Mori Building ist ein innovativer Stadtentwickler mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist bestrebt, die Anziehungskraft von Städten zu maximieren, indem es sichere, nachhaltige und kosmopolitische Stadtzentren auf der Grundlage seines einzigartigen Konzepts der vertikalen Gartenstadt mit Hochhäusern für Wirtschaft, Bildung, Freizeit und Wohnen entwickelt und pflegt. Das Konzept wird in den zahlreichen zukunftsweisenden Projekten des Unternehmens angewendet, zu denen ARK Hills, Roppongi Hills und Toranomon Hills in Tokio sowie das World Financial Center in Shanghai gehören. Mori Building beschäftigt sich auch mit Immobilienleasing, Projektmanagement und Beratung. Besuchen Sie bitte die Website www.mori.co.jp/en

Über teamLab

teamLab (Gründung im Jahr 2001) ist ein Kunstkollektiv und eine interdisziplinäre Gruppe von Ultratechnologen, deren kollaborative Praxis die Zusammenführung von Kunst, Wissenschaft, Technologie, Design und der natürlichen Welt sucht. teamLab besteht aus unterschiedlichen Spezialisten wie Künstlern, Programmierern, Ingenieuren, CG-Animatoren, Mathematikern und Architekten.

teamLab ist bestrebt, durch die Kunst eine neue Beziehung zwischen Mensch und Natur und zwischen dem Selbst und der Welt zu erkunden. Die digitale Technologie hat es der Kunst ermöglicht, sich vom Körperlichen zu befreien und Grenzen zu überwinden. teamLab sieht keine Grenze zwischen Mensch und Natur und zwischen dem Selbst und der Welt; das eine ist in dem anderen und das andere in dem einem. Alles existiert in einer langen, fragilen und doch wundersamen, grenzenlosen Kontinuität des Lebens.

teamLab war das Thema zahlreicher Ausstellungen auf der ganzen Welt, darunter auch teamLab Dance! Die Kunstausstellung und Lernen und Spielen! (Art Exhibition and Learn and Play!) teamLab Future Park hat über 470.000 Besucher willkommen geheißen; Expo Milano 2015 Japan Pavilion, Mailand; Saatchi Gallery, London; Maison&Objet, Paris; das National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung; DMM.PLANETS Art by teamLab mit einer Warteschlange von 5 Stunden; teamLab: Living Digital Space und Future Parks, Silicon Valley; ArtScience Museum, Singapur; u. a. Aktuelle teamLab-Ausstellung: Au-delà des limites bei La Villette in Paris bis zum 9. September 2018. Das digitale Museum MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless in Tokio wird am 21. Juni 2018 eröffnet. Die teamLab-Ausstellung: „A Forest Where Gods Live“ in Mifuneyama Rakuen in Saga, Japan wird am 20. Juli 2018 eröffnet.

Die Arbeiten von teamLab finden sich in der ständigen Sammlung der Art Gallery von New South Wales, Sydney; in der Art Gallery von South Australia, Adelaide; im Asian Art Museum, San Francisco; im Asia Society Museum, New York; in der Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul und in der National Gallery of Victoria, Melbourne.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab_news/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180620005014/de/

CONTACT: Medienanfragen

Mori Building

Priscilla Mayumi Purro/Akiho Mishina, +81-3-6406-6606

koho@mori.co.jp

oder

Weber Shandwick

Masashi Nonaka/Reina Matsushita, +81-80-1037-7879

moribldg@webershandwick.com

teamLabhttps://goo.gl/forms/JpO7whIK1EcKWZRp2

KEYWORD: ASIA PACIFIC JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT ARTS/MUSEUMS TECHNOLOGY HARDWARE AUDIO/VIDEO OTHER TECHNOLOGY GENERAL ENTERTAINMENT CONSTRUCTION & PROPERTY THEME PARKS OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Mori Building Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/20/2018 10:00 PM/DISC: 06/20/2018 10:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180620005014/de