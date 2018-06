Past winners of the National Hockey League's General Manager of the Year Trophy:

2018 — George McPhee, Vegas

2017 — David Poile, Nashville

2016 — Jim Rutherford, Pittsburgh

2015 — Steve Yzerman, Tampa Bay

2014 — Bob Murray, Anaheim

2013 — Ray Shero, Pittsburgh

2012 — Doug Armstrong, St. Louis

2011 — Mike Gillis, Vancouver

2010 — Don Maloney, Phoenix