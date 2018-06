Mori Building y TeamLab lanzan un museo de arte digital sin precedentes

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun. 20, 2018--“MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless”, un museo de arte digital sin precedentes, creado y operado conjuntamente por Mori Building Co., Ltd, un destacado urbanista paisajista, y teamLab, un colectivo de arte digital líder en el mundo, fue inaugurado hoy, anunciaron los dos organizadores.

El museo de arte digital presenta aproximadamente 50 obras de arte interactivas, algunas completamente nuevas, en una enorme área de 10 000 m² con cinco zonas. Las obras de arte interactivas no tienen fronteras que las separen de las otras obras. Algunos se extienden más allá de sus salas de instalación y en los corredores, algunos se superponen con otras obras y algunos incluso se fusionan con otras obras. Como no hay límites, las obras inmersivas mantienen los límites entre las personas en un estado de flujo continuo. Los visitantes ingresan y exploran físicamente las obras, así como también experimentan interacciones con otros visitantes. El resultado es un tipo totalmente nuevo de experiencia de arte digital interactivo que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo.

En última instancia, Mori Building y teamLab desean que su exclusivo museo de arte digital amplíe las interacciones culturales en Tokio y mejore el magnetismo de la ciudad, a medida que la metrópolis se acerca al 2020 y más allá.

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless (10 000m², 5 zonas)

1: Borderless World

Las personas entienden y reconocen el mundo a través de sus cuerpos, moviéndose libremente y formando conexiones y relaciones con los demás. En consecuencia, el cuerpo tiene su propio sentido del tiempo. En la mente, los límites entre los diferentes pensamientos son ambiguos, lo que los hace influir y, a veces, mezclarse entre ellos.

teamLab Borderless es un grupo de obras de arte que forman un mundo sin fronteras. Las obras salen de las habitaciones libremente, forman conexiones y relaciones con las personas, se comunican con otras obras, influyen y, a veces se entremezclan entre ellas, y tienen el mismo concepto de tiempo que el cuerpo humano.

La gente se pierde en el mundo de las obras. Las obras sin fronteras se transforman de acuerdo con la presencia de las personas, y al sumergirnos y unirnos en este mundo unificado, experimentamos continuidad entre las personas, así como una nueva relación que trasciende las fronteras entre las personas y el mundo.

2: teamLab Athletics Forest

teamLab Athletics Forest es un nuevo "espacio físico creativo" que entrena la capacidad de reconocimiento espacial promoviendo el crecimiento del hipocampo del cerebro. Se basa en el concepto de entender el mundo a través del cuerpo y pensar en el mundo tridimensionalmente. En un espacio tridimensional complejo y físicamente desafiante, sumerja su cuerpo en un mundo interactivo.

3: Future Park

Learn and Play! Future Park es un proyecto educativo y un campo experimental de co-creación (creación colaborativa).

4: Forest of Lamps

Cuando una persona permanece quieta cerca de una lámpara, brilla intensamente y emite un color que resuena. La luz de esta lámpara se convierte en el punto de partida y se propaga a las dos lámparas más cercanas. La luz de las dos lámparas más cercanas transmite el mismo color a otras lámparas, una tras otra, extendiéndose continuamente. La luz transmitida desde la lámpara siempre resuena como una luz brillante una vez, pasando a lámparas cercanas, hasta que todas las lámparas hayan brillado una vez, y luego regrese a la primera lámpara. La luz de la lámpara en respuesta a la interacción humana, se divide en dos, se convierte en una línea óptica a través de todas las lámparas respectivamente, finalmente, se encuentra en la primera lámpara que se convirtió en el punto de partida.

5: EN TEA HOUSE

Haga té y una flor florece dentro de la taza de té. Las flores florecen infinitamente mientras haya té. El té en el tazón se convierte en un mundo infinito en el que las flores siguen floreciendo. Bebe en el mundo en expansión infinita.

Mensajes de los operadores

Shingo Tsuji, presidente y director ejecutivo de Mori Building Co., Ltd.

Tokio debe mejorar continuamente su poder magnético para atraer personas, bienes, capital e información de todo el mundo. Según el índice más reciente de Global Power City, un informe anual emitido por el innnovador Mori Building Mori Memorial Foundation, Tokio ocupa un lugar muy destacado en áreas como la economía, el medio ambiente y la habitabilidad, pero falta en términos de arte e interacción cultural.

Las iniciativas de desarrollo urbano de Mori Building incorporan diversas funciones urbanas. Nuestro primer gran desarrollo cultural urbano, Suntory Hall en ARK Hills, ha organizado una gran variedad de eventos culturales desde su inauguración en 1986. Nuestro apoyo para el crecimiento y la evolución del arte contemporáneo también incluye el Museo de Arte Mori. Creemos que el arte moderno es importante porque refleja la era moderna en la que vivimos. Ahora tenemos el arte digital, el arte moderno de vanguardia de hoy en día, que ha sido posible gracias a la rápida evolución de las tecnologías.

Mori Building incorpora activamente oportunidades educativas en sus iniciativas de desarrollo urbano. Mori Building ofrece a todos los 20 000 niños oportunidades de arte y aprendizaje, como el Taller para niños, principalmente en Roppongi Hills, todos los años. Los niños requieren un aprendizaje proactivo y de grandes dimensiones en el mundo real, pero en cambio reciben educación pasiva y bidimensional en las aulas. Nos complacería que los niños pudieran aprender a comprender las cosas de manera más elevada y ampliar su poder de imaginación explorando nuestro mundo del arte digital.

Durante el emocionante período de preparación de Tokio para 2020, esperamos que todos disfruten de este primer y único museo de este tipo, un mundo de arte digital sin precedentes creado en colaboración entre teamLab y Mori Building.

Toshiyuki Inoko, Fundador del teamLab

El arte digital ha sido liberado de las limitaciones de la sustancia material. Los sentimientos y pensamientos que se incorporaron en una obra de arte a través de un medio físico, ahora se pueden transferir directamente a las personas (visitantes) a través de la experiencia.

A diferencia de los materiales físicos, las personas se mueven libremente con sus cuerpos, forman conexiones y relaciones con otros, y reconocen el mundo a través de sus cuerpos. El cuerpo tiene un concepto del tiempo, y en la mente, los límites entre los diferentes pensamientos son ambiguos, lo que los hace influir y, a veces se entremezclan entre sí.

Si un artista puede poner pensamientos y sentimientos directamente en las experiencias de las personas, las obras de arte también pueden moverse libremente, formar conexiones y relaciones con las personas, y tener el mismo concepto de tiempo que el cuerpo humano. Las obras de arte pueden trascender los límites, influir y, a veces, mezclarse entre sí. De esta manera, todos los límites entre artistas, personas y obras de arte, se disuelven y se crea el equipo mundial Lab Borderless.

A medida que la gente camina libremente alrededor de TeamLab Borderless, se pierden en el mundo de las ilustraciones. Las obras de arte sin fronteras se transforman de acuerdo con la presencia de las personas, y mientras nos sumergimos y nos fundimos en este mundo unificado, exploramos una nueva relación que trasciende los límites entre las personas y entre las personas y el mundo.

Acerca de Mori Building

Mori Building es un desarrollador urbano innovador con sede en Tokio. La compañía se compromete a maximizar el poder magnético de las ciudades mediante la creación y el cuidado de centros urbanos seguros, sostenibles y cosmopolitas, basados en su concepto único Vertical Garden City de centros de gran altura para negocios, educación, ocio y residencia. El concepto se aplica en los muchos proyectos de avanzada de la compañía, incluidos ARK Hills, Roppongi Hills y Toranomon Hills en Tokio y el Shanghai World Financial Center. Mori Building también se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles, gestión de proyectos y consultas. Visite www.mori.co.jp/en

Acerca de teamLab

teamLab (f. 2001) es un colectivo de arte, grupo interdisciplinario de ultratechnologists cuya práctica colaborativa busca navegar la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología, el diseño y el mundo natural. Varios especialistas como artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos forman teamLab.

teamLab busca explorar una nueva relación entre los humanos y la naturaleza, y entre uno mismo y el mundo a través del arte. La tecnología digital ha permitido que el arte se libere de lo físico y trascienda los límites. teamLab no ve límites entre los humanos y la naturaleza, y entre uno mismo y el mundo; uno está en el otro y el otro en uno. Todo existe en una larga y frágil pero milagrosa continuidad de vida sin fronteras.

teamLab ha sido el tema de numerosas exposiciones en lugares de todo el mundo, ¡incluyendo TeamLab Dance! Art Exhibition and Learn and Play! teamLab Future Park que ha recibido más de 470 000 visitantes; Expo Milano 2015 Japan Pavilion, Milán; Saatchi Gallery, Londres; Maison & Objet, París; el Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán, Taichung; DMM.PLANETS Arte por teamLab que registró cola de 5 horas; teamLab: Living Digital Space y Future Parks, Silicon Valley; El Museo ArtScience, Singapur; entre otros. Ahora exhibe TeamLab: Au-delà des limites at La Villette en París hasta el 9 de septiembre de 2018. El museo solo digital MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless en Tokio se lanza el 21 de junio de 2018. Exhibition teamLab: Un bosque donde los dioses viven en Mifuneyama Rakuen en Saga, Japón abre el 20 de julio de 2018.

Las obras de teamLab están en la colección permanente de la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, Sydney; Galería de arte de Australia del Sur, Adelaide; Museo de Arte Asiático, San Francisco; Asia Society Museum, Nueva York; Borusan Contemporary Art Collection, Estambul; y la Galería Nacional de Victoria, Melbourne.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab_news/ facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

