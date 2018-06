Oostenrijker Tom Sipos gekroond tot Global Winner van elit® Vodka Art of the Martini

BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--jun 20, 2018--Na drie dagen schudden en roeren in Bilbao, Spanje, is elit ® Vodka verheugd om aan te kondigen dat Tom Sipos van de Austrian Bar Academy de winnaar is van de gerenommeerde elit ®Art of the Martini -uitdaging. Nu in zijn derde jaar is elit Vodka Art of the Martini de grootste wereldwijde stedelijke drankencompetitie, waarbij 's werelds beste bartenders in hun thuisland tegen elkaar uitkomen voordat de 20 finalisten worden uitgenodigd naar Baskenland voor een viering van verbeelding en vrijheid, van puurheid en precisie, en om de moeilijkste cocktail van allemaal - de martini - opnieuw uit te vinden in de geest van elit Vodka.

Austrian bartender Tom Sipos has been crowned elit Vodka Art of Martini global champion. This year's finals took place in Bilbao, ahead of The World's 50 Best Restaurants awards celebration. (Photo: Business Wire)

Alessandro Palazzi, hoofdbartender en Master of the Martini in Dukes London, Juan Valls van de Lost Child Cocktail Bar in Spanje, en Simone Bodini, International Brand Ambassador voor elit Vodka waren dit jaar de juryleden. Het belangrijkst voor hun score was de visie van elke bartender en hoe ze elit verbonden met de geest van de Russische avant-garde: een verering van het verleden, maar ook een radicale herinterpretatie van de vorm, hetzij door een innovatieve serveerwijze of door onverwacht theater, die kenmerkend is voor de ambachtelijke wodka van de organisator - het premium basisingrediënt voor alle inzendingen. De 20 stadswinnaars ondernamen ook een reeks veeleisende uitdagingen tijdens hun driedaagse verblijf, inclusief masterclasses met de juryleden, met de chef-kok in Neruea in het Guggenheim Bilbao, Josean Alija, en met een van de toonaangevende voorstanders van de Spaanse beeldhouwkunst in de jaren 80, hedendaagse kunstenaar Pello Irazu.

“Vergeet niet dat voor een winnende martini, complexiteit niet de enige manier is. Je hoeft niet door tijd en ruimte te reizen om een paar waarlijk zeldzame of dure ingrediënten te verzamelen,” aldus Bodini. “Je moet gewoon de juiste zien te vinden en soms is, zoals dit jaar, eenvoud de sleutel, vooral om de basisdrank te benadrukken en daar een aanvulling op te zijn.”

Naast de bekroning met de titel van Global Winner, ontvangt de Oostenrijkse barman Tom Sipos in oktober een trip naar de toonaangevende barindustrieshow van Europa, Bar Convent Berlin. Alle 20 finalisten woonden de prijsuitreiking met rode loper van de World’s 50 Best Restaurants - de gastronomische Oscars - en de afterparty bij als onderdeel van de gang van zaken. Om de wereldwijde finale te bereiken, moesten de bartenders hun versie van de martini maken met elit Vodka als de hoofddrank en verder een lokaal ingrediënt presenteren. Gedurende twee maanden werd de martini gepromoot in hun etablissement vóór de respectieve stadsfinale, waar drie leiders uit de industrie de vertegenwoordiger van elke stad uitkozen om het uit te vechten voor de titel.

“Het deed ons veel genoegen om 's werelds meest visionaire martinimakers te mogen verwelkomen tijdens de finale van de elit Vodka Art of the Martini-competitie. Dit is het eerste jaar dat elit Vodka de officiële wodkapartner is van de World’s 50 Best Restaurants. De 'Oscars' van de restaurant- en kokswereld zijn prijzen die de allerhoogste normen in de culinaire kunsten vieren. Het was daarom volkomen logisch voor onze prachtig getextureerde, exacte wodka - die eeuwenlange wodkatraditie verheft tot hi-tech kunst - om iedereen te eren die ongeëvenaarde uitmuntendheid in gastronomie en mixologie bereikt,” stelde Frances Gaillard, International Marketing Director, elit Vodka en Stoli Group.

Over elit ® Vodka

elit ® Vodka is een van 's werelds best beoordeelde 'witte' gedistilleerde dranken en is absoluut drinkplezier. Elke fase in de creatie van elit ® is een fusie van passie en precisie. elit is een single-source wodka, met zijn hoogwaardige granen geoogst op het landgoed in de Russische regio Tambov voordat deze worden vervoerd naar Latvijas Balzams waar ze worden gemengd met artesisch bronwater. De drank wordt vervolgens twee keer gefilterd door superfijn kwartszand en Russisch berkenhoutskool en teruggebracht tot -18 graden Celsius met behulp van het karakteristieke vriesfiltratieproces van elit. Het resultaat is opmerkelijke helderheid en een drank zonder gelijke. elit maakt deel uit van het Stoli Group-portfolio van premium en superpremium sterke dranken.

