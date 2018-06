L'austriaco Tom Sipos è il nuovo re mondiale di elit® Vodka Art of the Martini

BILBAO, Spagna--(BUSINESS WIRE)--giu 20, 2018--Dopo una tre giorni di creazioni agitate e mescolate a Bilbao, in Spagna, elit ® Vodka è lieta di annunciare che Tom Sipos dell'Austrian Bar Academy è il vincitore del rinomato concorso elit ®Art of the Martini. Giunta alla terza edizione, elit Vodka Art of the Martini è la più importante arena globale del settore, suddivisa per città, che vede i migliori barman mondiali sfidarsi dapprima nei paesi d'origine, e poi nel corso della finale nei Paesi Baschi, vera celebrazione di immaginazione e libertà, purezza e precisione, con la rivisitazione del cocktail più impegnativo di tutti, il Martini, nello spirito di elit Vodka.

La giuria quest'anno era formata da Alessandro Palazzi, capo barman e 'Master of the Martini' presso il Dukes London, da Juan Valls del The Lost Child Cocktail Bar in Spagna e da Simone Bodini, ambasciatore internazionale del brand elit Vodka. Elemento centrale della valutazione era la visione di ciascun barman e la capacità di intrecciare elit con lo spirito dell'avanguardia russa: un omaggio al passato, e al contempo una reinterpretazione radicale della forma, sia nel servizio innovativo che nella scenografia inattesa, caratteristica imprescindibile della vodka, l'elemento d'eccellenza alla base di tutte le proposte. Nel corso della tre giorni di Bilbao, le 20 città finaliste hanno affrontato anche una serie di sfide impegnative, come le masterclass con i giudici, con Josean Alija, primo chef del Nerua Guggenheim Bilbao, e con Pello Irazu, l'artista contemporaneo tra i principali esponenti della scultura spagnola degli anni '80.

"Ricordate: per un Martini d'eccellenza, la complessità non è l'unica strada percorribile. Non è necessario viaggiare nello spazio e nel tempo per riunire ingredienti rari o molto costosi", ha affermato Bodini. "Bisogna invece trovare gli ingredienti giusti e a volte, come quest'anno, la chiave sta nella semplicità, in particolare nell'esaltazione e nel completamento del prodotto di base".

Oltre a conquistare il titolo di Vincitore mondiale, il barman austriaco Tom Sipos ha vinto un viaggio per l'evento più rappresentativo del settore a livello europeo, il Bar Convent Berlin di ottobre. Come parte del concorso, tutti e 20 i finalisti hanno partecipato alla cerimonia di premiazione di 'The World’s 50 Best Restaurants', gli Oscar della gastronomia; per arrivare alle finali mondiali, dovevano creare la propria versione di un Martini con elit Vodka come base alcolica principale, oltre a un ingrediente regionale. Per due mesi queste creazioni sono state pubblicizzate presso i relativi locali, prima delle selezioni finali a livello cittadino in cui tre figure di spicco del settore degli alcolici sceglievano il rappresentante locale che si sarebbe battuto per il titolo mondiale.

"Siamo stati entusiasti di ospitare i creatori di Martini più proiettati al futuro alla finale del concorso elit Vodka Art of the Martini. Per il primo anno, elit Vodka è stato il partner ufficiale per la vodka ai The World’s 50 Best Restaurants. Veri 'Oscar' del mondo della ristorazione e della cucina d'élite, questi riconoscimenti premiano gli standard più elevati dell'arte culinaria. È quindi assolutamente naturale che la nostra vodka precisa e squisitamente strutturata, che eleva al livello di arte hi-tech secoli di tradizione nel processo di creazione di questo prodotto, renda onore a tutti coloro che si distinguono per l'eccellenza avanguardistica nella gastronomia e mixology", ha dichiarato Frances Gaillard, direttore marketing internazionale di elit Vodka e Stoli Group.

