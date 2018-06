L'autrichien Tom Sipos a été couronné lauréat mondial par elit® Vodka Art of the Martini

BILBAO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--juin 20, 2018--Après avoir secoué et remué les shakers pendant trois jours à Bilbao (Espagne), elit ® Vodka est heureux d'annoncer que Tom Sipos de la Bar Académie autrichienne est le lauréat du concours elite ®Art of the Martini . Actuellement dans sa troisième année, elit Vodka Art of the Martini est le plus grand concours mondial de boissons urbaines, qui oppose les meilleurs barmen du monde dans leurs propres pays avant d'inviter à participer les 20 finalistes au Pays Basque à une célébration de l'imagination, de la liberté, de la pureté et de la précision, et aussi à repenser le cocktail le plus difficile de tous : le Martini, mais dans l'esprit d'elit Vodka.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180620006330/fr/

Le barman autrichien Tom Sipos a été couronné champion mondial d'elit Vodka Art of Martini. la finale s'est déroulée cette année à Bilbao, avant la remise des prix des 50 meilleurs restaurants internationaux. (Photo : Business Wire)

Alessandro Palazzi, chef barman et maître du Martini chez Dukes à Londres, Juan Valls du bar Lost Child Cocktail en Espagne et Simone Bodini, ambassadrice de la marque internationale elit Vodka étaient les juges de cette année. La vision de chaque barman et le lien de chacun avec le spiritueux d'avant-garde russe elit, étaient le point central des scores obtenus : saluer d'une révérence le passé, mais également réinterpréter la forme de manière radicale, qu'il s'agisse d'un service innovant ou d'une scène inattendue, caractéristique de la vodka artisanale organisatrice : l'ingrédient de base premium pour toutes les inscriptions. Les 20 lauréats urbains ont également entrepris une série de défis ambitieux pendant leur séjour de 3 jours, notamment des master classes avec les juges, avec le Chef principal du restaurant Nerua au Guggenheim Bilbao, et avec l'un des principaux défenseurs de la sculpture espagnole des années 80, l'artiste contemporain Pello Irazu.

« Rappelez-vous, pour gagner un Martini, la complexité n'est pas suffisante. Vous n'avez pas besoin de voyager dans l'espace et dans le temps pour réunir des ingrédients vraiment rares ou chers », a déclaré Bodini. « Vous devez trouver les bons ingrédients et parfois comme cette année, la clé, c'est la simplicité, plus particulièrement en faisant ressortir l'esprit initial et en le complémentant ».

Outre le fait d'avoir obtenu le titre de lauréat mondial, le barman autrichien Tom Sipos a gagné un voyage pour se rendre en octobre au Bar Convent à Berlin. Les 20 finalistes ont foulé le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix (les Oscars de la gastronomie) et ont assité à l'after-party des 50 meilleurs restaurants internationaux, dans le cadre d'une procédure. Pour pouvoir participer à la finale mondiale, les barmen ont dû créer leur propre cocktail Martini en utilisant elit Vodka comme spiritueux principal et mettre en vitrine un ingrédient local. Pendant deux mois, on a fait la promotion du Martini dans leur établissement avant que les villes n'arrivent en finale : Là, trois leaders du secteur des spiritueux ont élu le représentant de chaque ville pour aller chercher le titre.

« Nous avons été très heureux d'accueillir les créateurs de Martini les plus visionnaires au monde lors du concours d'elit Vodka Art of the Martini. C'est la première année qu'elit Vodka est le partenaire officiel de vodka au concours des 50 meilleurs restaurants internationaux. Les « Oscars » des restaurants et chefs internationaux, remise de prix qui célèbre les plus hautes normes dans l'art culinaire. Il est donc logique que notre vodka exquise, structurée et rigoureuse - qui élève des siècles de tradition de la vodka à l'art high-tech - honore tous ceux qui atteignent l'excellence en gastronomie et en mixologie. » a déclaré Frances Gaillard, directrice du marketing international, elit Vodka et Groupe Stoli.

Pour en savoir plus à propos d'elit ® vodka ultra-luxueuse et du concours Art of Martini, consultez le site www.elitultraluxuryvodka.com ou suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos d'elit ® Vodka

elit ® La vodka fait partie des spiritueux blancs les mieux notés au monde et le plaisir de la boire atteint des sommets de précision. Chaque étape dans la création d'elit ® est une fusion de passion et de précision. elit est une vodka aux origines uniques : ses céréales de grande qualité, sont récoltées sur ses terres dans la région de Tambov en Russie, avant d'être transportées à Latvijas Balzams où elles sont mélangées à l'eau d'un puits artésien. Le spiritueux est ensuite filtré deux fois dans du sable de quartz extra fin et du charbon de bois de bouleau russe, puis amené à -18° C grâce au processus de filtration par congélation signé elit. Cela lui donne une luminosité remarquable et un esprit incomparable. elit fait partie du portefeuille de spiritueux premium et super premium du Groupe Stoli.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180620006330/fr/

CONTACT: Média :

Stoli Group

Alison Walsh, +1-917-301-2962

KEYWORD: AUSTRIA UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA NEW YORK SPAIN

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY RESTAURANT/BAR RETAIL FOOD/BEVERAGE WINE & SPIRITS

SOURCE: elit® Vodka

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/20/2018 05:11 PM/DISC: 06/20/2018 05:11 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180620006330/fr