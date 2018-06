Tigo obtient le brevet pour sa plateforme MLPE Flex

LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--juin 20, 2018--Tigo®, pionnier de la plateforme MLPE Smart Modular Flex, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu son brevet le plus important, un brevet de matériel stratégique industriel, s’appliquant à la technologie intelligente utilisée dans son électronique de puissance pour module flexible ( Flex MLPE ) embarquée dans ses boîtes de jonction solaires. Doté de bornes fiables et peu coûteuses pour modules solaires, le boîtier de raccordement de Tigo désormais breveté permet d’utiliser plusieurs types de couvercles actifs et passifs pour les différentes fonctionnalités de la boîte de jonction. Pour en savoir plus, Tigo fera une présentation de sa plateforme MLPE Flex pendant le salon Intersolar Munich 2018 qui, du 20 au 22 juin, accueillera de nombreux OEM et partenaires de distribution.

The Flex MLPE's contacts within the junction box allow for high current, exposure to extreme elements, and interchangeable covers. (Photo: Business Wire)

Le brevet américain 9,991,843 est le 56ème brevet de Tigo émis par le Bureau des brevets et marques commerciales des États-Unis - 23 étant encore en attente. Les bornes de la plateforme MLPE Flex dans la boîte de jonction acceptent un courant élevé, une exposition à des conditions extrêmes, et des couvercles interchangeables. Les autres brevets de Tigo concernent l’accumulation réduite de champ électrique, l’amélioration de l’efficacité de l’alimentation électrique, le suivi au niveau modulaire, l’arrêt rapide, l’optimisation solaire, le balayage de chaîne, et bien plus.

« Combiné avec nos autres brevets, celui-ci apporte une nouvelle preuve de la détermination de Tigo à dominer le secteur de la MLPE par des capacités compétitives d’optimisation, de suivi et de sécurité solaires » affirme Danny Eizips VP du Matériel chez Tigo. « Ce tout dernier brevet place Tigo ainsi que tous nos partenaires dans une position stratégique de leader des solutions intégrées rentables permettant des extensions et des mises à niveau".

Tigo s’est positionné de manière à bénéficier de l’avantage du « premier sur le marché » afin d’apporter la MLPE à ses partenaires actuels de niveau 1, lesquels comprennent des fabricants de modules et d’ondulateurs compatibles avec les plus grandes marques du secteur. Pour en savoir plus, Tigo présentera les couvercles TS4 de sa plateforme MLPE Flex pendant le salon Intersolar Munich 2018 qui, du 20 au 22 juin, accueillera de nombreux partenaires, dont notamment SMA (Stand B3.210), BayWa (Stand A3.179-180), IBC Solar (Stand A3.579-680), JA Solar (A2.480), Krannich (A3.390-480), Luxor (A1.190) et bien d’autres.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Tigo est une société de la Silicon Valley fondée en 2007 par une équipe de technologues expérimentés. En combinant une approche système unique avec une expertise en semi-conducteurs, en électronique de puissance et en énergie solaire, l’équipe de Tigo a développé la première génération de la technologie Smart Module Optimizer pour l’industrie solaire. La vision de Tigo est de tirer parti des technologies intégrées et des mises à niveau Flex MLPE (électronique de puissance au niveau modulaire), ainsi que des technologies de communication pour réduire le coût de l’électricité solaire. En travaillant dans ce secteur en partenariat avec des fabricants de premier rang de modules et d’ondulateurs, Tigo est en mesure de se concentrer sur son innovation clé avec la plateforme modulaire TS4 la plus intelligente, et d’exploiter l’écosystème dans son ensemble. Tigo est présent aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe, au Japon, en Chine, en Australie et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, consultez le sitewww.tigoenergy.com.

