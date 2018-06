Tigo obtém a patente da plataforma Flex MLPE

LOS GATOS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--jun 20, 2018--A Tigo®, pioneira da plataforma “Smart Modular Flex MLPE”, anunciou hoje que obteve a patente de hardware mais importante e estratégica da indústria, aplicável à tecnologia inteligente usada na eletrônica de potência de nível modular flexível ( Flex MLPE ) em caixas de derivação de energia solar. A caixa de ligação da Tigo, com contatos confiáveis e econômicos para módulos solares, está agora patenteada para permitir o uso de diversos tipos de coberturas passivas e ativas para diferentes funcionalidades na caixa de derivação. Para saber mais, a Tigo estará expondo a plataforma Flex MLPE durante a Intersolar Munich 2018, de 20 a 22 de junho, com diversos parceiros de distribuição e OEMs.

The Flex MLPE's contacts within the junction box allow for high current, exposure to extreme elements, and interchangeable covers. (Photo: Business Wire)

Patente 9.991.843 dos EUA é a 56ª patente da Tigo emitida pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (U.S. Patent and Trademark Office), e a empresa ainda tem outras 23 patentes pendentes. Os contatos da Flex MLPE na caixa de derivação permitem coberturas de alta corrente, exposição a intempéries e intercambiáveis. As outras patentes da Tigo estão relacionadas à redução de acúmulo de campo, fonte de alimentação com eficiência aprimorada, monitoramento multimódulo, parada rápida, otimização solar, organização de fios, e muito mais.

“Essa patente – combinada com as nossas outras – é evidência adicional da determinação da Tigo de liderar a indúsria MLPE com capacidades competitivas de otimização, monitoramento e segurança solar”, disse Danny Eizips, vice-presidente de hardware da Tigo. “Essa patente mais recente posiciona estrategicamente a Tigo e todos os nossos parceiros como líderes em soluções de aperfeiçoamento/complementares integradas e econômicas.”

A Tigo se posicionou com uma vantagem pioneira no mercado para oferecer MLPE para os seus parceiros de nível 1 existentes, com fabricantes de módulos e inversores que incluem as maiores marcas da indústria. Para saber mais, a Tigo estará expondo as coberturas TS4 da plataforma Flex MLPE durante a Intersolar Munich 2018, de 20 a 22 de junho, com diversos parceiros, inclusive SMA (estande B3.210), BayWa (estande A3.179-180), IBC Solar (estande A3.579-680), JA Solar (A2.480), Krannich (A3.390-480), Luxor (A1.190), e muitos mais.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para o setor solar. A visão da Tigo é potencializar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE (eletrônica de potência de nível modular) e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de módulos e inversores de nível 1 do setor, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e potencializar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, América Latina, Caribe, Europa, Japão, China, Austrália e Oriente Médio. Saiba mais no sitewww.tigoenergy.com.

