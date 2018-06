AI Expo: ce qu'il ne faut pas manquer, la semaine prochaine, au Salon AI Expo Europe, dont les interventions des oratrices expertes

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juin 20, 2018--Le deuxième Salon annuel AI Expo Europe, qui se tiendra les 27 et 28 juin prochains à Amsterdam, sera co-organisé simultanément à deux événements qui se dérouleront également dans les mêmes locaux et couvriront l'IdO et l'écosystème Blockchain ; ainsi que les Salons IoT Tech Expo et Blockchain Expo. Avec plus de 9.000 participants de haut niveau déjà inscrits, dont des chef de la direction technique, des responsables du développement, des responsables de l'Innovation et de la Technologie, des directeurs informatique, des développeurs, des start-ups, des bailleurs de capital-risque et des OEM dans tout un éventail d'industries dont, mais sans s'y limiter, le marketing, l'automobile, les ressources humaines et le recrutement, la finance, l'assurance, le gouvernement, le secteur public, la vente au détail, l'industrie, les soins de santé, l'éducation, la cybersécurité et les plateformes pour développeurs. Le Salon AI Expo présentera les technologies les plus révolutionnaires de plus de 300 exposants et fournira des aperçus de plus de 300 intervenants qui partageront leur connaissance inégalée de l'industrie, leurs expériences concrètes, d'importantes études de cas et des séances consacrées aux questions -réponses.

Venez écouter 10 intervenantes de premier plan qui parleront de l'intelligence artificielle

Le Salon AI Expo Europe inclura dix intervenantes de premier plan, provenant des secteurs de la finance, de la vente au détail, des voyages, de l'énergie et du conseil. Ce Salon soutient activement les femmes occupant des postes dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'IdO, estimant qu'il est essentiel d'atteindre un équilibre entre les sexes au sein de l'industrie des technologies. Découvrez ci-après le nom de ces intervenantes et le contenu de leur intervention au cours du Salon:

Carla Jesus, Chef de produit chez Adidas – Carla a mis en oeuvre le premier ‘adiBot’ , découvrez comment elle a procédé auprès du groupe d'agents conversationnels, dans le cadre de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle et au consommateur du 28 juin. Alejandra Leon, Architecte, Responsable Communications et Marque pour le marché mondial, chez Shell – découvrez comment Shell développe une stratégie d'intelligence artificielle pour l'entreprise dans le cadre de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle dans l'entreprise du 27 juin. Violeta Misheva, scientifique de données chez ABN AMRO Bank N.V. Découvrez comment ABM AMRO essait de nouvelles techniques d'intelligence artificielle afin d'offrir de meilleurs services à ses clients, lors de la conférence consacrée à l'analyse de données pour l'intelligence artificielle et l'IdO du 27 juin. Marrit Kuin, directrice globale de l'innovation numérique chez Royal FrieslandCampina. Explorez la manière dont l'entreprise laitière multinationale hollandaise utilise l'intelligence artificielle pour innover et mieux servir ses clients, au cours de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle et le consommateur AI and the Consumer du 28 juin. Allison Kang, vice-présidente, curatrice de contenus et porte-parole chez BPU Holdings présentera la manière dont l'intelligence artificielle décentralisée pénètre l'industrie des soins de santé, dans le cadre du comité des soins de santé, au cours de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle et au consommateur du 28 juin. Martine Van Der Lee, directrice des médias sociaux chez KLM. Meet BB (en toutes lettres Blue Bot), le robot de channel service de KLM, capable de réserver un billet à votre place sur une messagerie ou de vous aider à faire votre valise à l'aide de Google Assistant. BB vise à aider tous les clients pendant toute la durée de leur voyage. Rejoignez Martine à la conférence consacrée à l'intelligence artificielle et au consommateur, du 28 juin. Paige Leuschner, analyste de recherche chez Navigant Research, présidera la conférence consacrée à l'analyse des données pour l'intelligence artificielle et l'IdO du 27 juin. Au cours de ses remarques liminaires, elle partagera les recherches les plus récentes sur les techniques et stratégies d'intelligence artificielle. Miriam Huijser, co-fondatrice et responsable de la recherche chez Aiir Innovations, une start-up hollandaise novatrice qui met l'accent sur le fait d'accélérer l'inspection visuelle des moteurs d'avions en analysant automatiquement les enregistrements vidéo de l'intérieur du moteur. Apprenez comment cela se passe, au cours de la conférence consacrée aux technologies de l'intelligence artificielle du 28 juin. Britta Muzyk-Tikovsky, directrice générale de Capscovil, une agence novatrice et maison d'édition. Britta animera les discussions sur ce qui révolutionnise les expériences client, dans le domaine de l'intelligence artificielle, lors de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle et au consommateur du 28 juin. Jo Hill, directrice des renseignements, des données et de l'analyse de marché auprès de la Financial Conduct Authority. Jo présentera la manière dont l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine exercent un impact sur le secteur des services financiers, au cours de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle dans l'entreprise du 27 juin.

Zone d'incubation destinée à l'innovation des start-ups et exposition simultanée

Cet événement accueillera une zone d'incubation dédiée, destinée aux start-ups dans laquelle il sera possible de découvrir les toutes dernières technologies d'intelligence artificielle et d'IdO, et innovations en action, ainsi que la vaste exposition assurée par plus de 300 entreprises qui présenteront leurs produits et services dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'IdO et de la technologie Blockchain. Attendez-vous à assister à des démonstrations et à découvrir les stands de Microsoft, IBM, PTC, Kore, Hercules, Thales, Rutronik, Enterprise Ethereum Alliance, BPU Holdings, Start-up Amsterdam, ML6, Bottos, Ortec Data Science, Adani, NTR Labs, Prosper BI et bien d'autres. Parmi les start-ups incluses dans la zone d'incubation figurent Aiir Innovations, Botsquad, IoTify, Porter, 3D Universum, Zazu, 904 Labs, Innovation in Motion, Blockhearts, Mind Trace, Sightcorp, Ticketless, Effect.AI, Sodaq, Amberscript, Go Data Driven, BrainCreators, Media Distillery, Clockworks et Serket. En outre, les participants peuvent rejoindre les intervenants d'Aiir Innovations, de Sightcorp et de BrainCreators pour la conférence consacrée aux technologies de l'intelligence artificielle, le 2e jour (le 28 juin) , pour explorer des techniques novatrices d'intelligence artificielle et des études de cas. Les participants peuvent visiter l'exposition gratuitement et bénéficieront également d'un accès gratuit aux conférences sur l'intelligence artificielle, notamment: Analyse de données pour l'intelligence artificielle et l'IdO & les technologies de l'intelligence artificielle.

Etude de cas d'Ebay: l'apprentissage machine pour la publicité informatique

Découvrez comment le plus vaste marché global au monde tire parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour créer de meilleures expériences pour ses clients, à la fois pour les acheteurs et les vendeurs. Tirez des enseignements auprès d'Or Levi, scientifique principal de données chez Ebay, le 27 juin à 16:40, dans le cadre de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Pensez à l'analyse prédictive pour la personnalisation et les recommandations...

Apprenez les 5 facteurs cruciaux de réussite pour l'automatisation des processus robotiques auprès d'un important fournisseur d'énergie

Alors que l'automatisation des processus robotiques perturbe déjà l'industrie de la finance, découvrez comment celui-ci va impacter ensuite le secteur énergétique, auprès de Martin Ruane, directeur des programmes chez Engie. Engie utilise déjà une main d'oeuvre numérique pour le traitement de ses sanctions et de ses paiements, éliminant ainsi les erreurs de traitement dues à l'homme. Découvrez comment mettre en oeuvre avec succès les techniques d'automatisation au sein de votre entreprise, le 27 juin au cours de la conférence consacrée à l'intelligence artificielle dans l'entreprise.

Des opportunités de réseautage exclusives dont une fête et un outil dédiés

Une fois le premier jour de cet événement passé, les intervenants, les sponsors, la presse, les participants Ultime, Gold et Expo Plus sont invités à assister à une soirée de réseautage, au cours de laquelle ils pourront discuter de questions abordées lors des conférences et établir des relations avec des entreprises et des particuliers partageant leur point de vue. Le Boat House accueillera soirée officielle consacrée au réseautage ainsi que la cérémonie inaugurale de remise des prix Blockchain, intitulée The Blocks, de 18:00 à minuit. Cette soirée est sponsorisée par Coinweb, fournisseur d'une plateforme commune et d'une expérience utilisateur simple, ce qui rend le cryptage aussi facile que l'envoi d'un email.

L'application officielle de réseautage de l'Exposition dédiée à l'intelligence artificielle, l'IdO et la technologie Blockchain a été lancée la semaine dernière sur l' App Store et Google Play. L'outil officiel applicatif de réseautage permet de planifier facilement vos deux journées de visite du Salon. Il offre l'occasion à nos délégués rémunérés, intervenants, exposants et sponsors de prendre contact avant le lancement de l'événement, d'entamer des discussions et de planifier des réunions à l'avance avec les personnes qu'ils souhaitent rencontrer au cours du Salon. Les détenteurs d'un passe gratuit peuvent télécharger et accéder à l'application pour connaître l'ordre du jour des conférences, mais ne seront pas en mesure d'accéder aux fonctionnalités de réseautage exclusives.

L'application fournit l'ordre du jour de toutes les conférences, ainsi que la liste des exposants et des lieux où il est possible de les rencontrer, plus un calendrier qui vous aidera à planifier vos deux jours de visite du Salon.

– 27-28 juin 2018, RAI, Amsterdam

– 28-29 novembre 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25-26 avril 2019, Olympia Grand, Londres

À propos de l’AI Expo

La série de conférences AI Expo World ( https://www.ai-expo.net/ ) accueille des contenus et débats de haut niveau, présentant et explorant les dernières innovations et stratégies dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle rassemble des secteurs clés, entre autres les entreprises, le grand public, la transformation numérique, le marketing, l’automobile, les ressources humaines et le recrutement, la finance, l’assurance, l’administration, le secteur public, le commerce de détail, l’industrie, les soins de santé, l’éducation, la cybersécurité et les plateformes de développeurs.

