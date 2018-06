Tigo Recibe la Patente para la Plataforma Flex MLPE

LOS GATOS, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 20, 2018--Tigo®, pionera de la plataforma Smart Modular Flex MLPE, anunció hoy que se le ha otorgado su patente de hardware más importante y estratégica para la industria que se aplica a la tecnología inteligente, utilizada en su electrónica de potencia flexible a nivel de módulo ( Flex MLPE ) dentro de las cajas de conexiones solares. La caja de conexión de Tigo con contactos confiables y económicos para módulos solares está ahora patentada para permitir el uso de múltiples tipos de cubiertas pasivas y activas para diferentes funcionalidades en la caja de conexiones. Para obtener más información, Tigo mostrará su Flex MLPE durante la Intersolar Munich 2018, del 20 al 22 de junio, con múltiples fabricantes de equipos originales (original equipment manufacturers, OEM) y socios de distribución.

La patente de los EE. UU. N.º 9,991,843 es la 56ª patente de Tigo emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU. (U.S. Patent and Trademark Office), con 23 patentes aún pendientes. Los contactos de Flex MLPE dentro de la caja de conexiones permiten alta corriente, exposición a elementos extremos y cubiertas intercambiables. Las otras patentes de Tigo se relacionan con la acumulación de campo reducida, el suministro de energía de eficiencia mejorada, el monitoreo por nivel de módulo, el apagado rápido, la optimización solar, el peinado de cuerdas y muchas cosas más.

“Esta patente, combinada con las demás, es una prueba más de la determinación de Tigo de dominar en la industria de MLPE con capacidades competitivas de optimización, monitoreo y seguridad solar”, señala Danny Eizips, vicepresidente de Hardware en Tigo. “Esta última coloca a Tigo y a todos nuestros socios en una posición estratégica para liderar soluciones rentables integradas y de modernización/complementarias”.

Tigo se ha posicionado con una primera ventaja en el mercado para llevar MLPE a sus socios existentes de nivel 1, con fabricantes de módulos e inversores que incluyen las marcas más importantes de la industria. Para obtener más información, Tigo mostrará las cubiertas TS4 de su plataforma Flex MLPE durante la Intersolar Munich 2018, del 20 al 22 de junio, con múltiples socios, que incluyen SMA (Stand B3.210), BayWa (Stand A3.179-180), IBC Solar (Stand A3.579-680), JA Solar (A2.480), Krannich (A3.390-480), Luxor (A1.190) y otros.

Acerca de Tigo Energy, Inc.

Tigo es una empresa de Silicon Valley fundada en 2007 por un equipo de experimentados tecnólogos. Al combinar un enfoque único en sistemas con experiencia en semiconductores, electrónica de potencia y energía solar, el equipo de Tigo desarrolló la tecnología Smart Module Optimizer de primera generación para la industria solar. La visión de Tigo es aprovechar la tecnología de comunicaciones y de Flex MLPE (electrónica potenciada por nivel de módulo) integrada y actualizada para reducir el costo de la electricidad solar. Al asociarse con los fabricantes de módulos e inversores de nivel 1 en la industria, Tigo puede enfocarse en su innovación clave con la plataforma modular TS4 más inteligente y aprovechar el ecosistema más amplio. Tigo tiene operaciones en los Estados Unidos, América Latina, el Caribe, Europa, Japón, China, Australia y Oriente Medio. Puede obtener más información enwww.tigoenergy.com.

