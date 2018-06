AETOSWire lança seu inovador serviço de vídeo de imprensa

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jun 20, 2018--A , divisão de distribuição de notícias do News Services Group (NSG) e representante exclusiva da Business Wire, uma empresa Berkshire Hathaway no Oriente Médio e Norte da África, lançou o inovador serviço de vídeo de imprensa , que transforma comunicados de imprensa em texto em um vídeo de imprensa animado com duração máxima de 60 segundos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180620006052/pt/

Para acompanhar o cenário de comunicação em constante evolução e progresso, a AETOSWire visa antecipar as necessidades futuras de seus clientes e partes interessadas. O Press Video é um dos serviços mais recentes lançados pela AETOSWire, junto com alguns outros serviços de comunicação altamente solicitados, como o alerta em áudio para jornalistas (Audio Alerts for Journalists) para marcar seus 10 anos no setor.

O Press Video surgiu como uma resposta ao influxo de comunicados de imprensa em diversos meios de comunicação, onde as mensagens dos clientes poderiam se perder em meio aos comunicados. Com milhares de notícias disponíveis online, os clientes precisam questionar como podem capturar e manter o interesse de seus públicos-alvo.

O Press Video da foi projetado para acompanhar e complementar os comunicados de imprensa, embora também possa ser usado como uma ferramenta independente para comunicação. É uma maneira hábil e criativa de converter conteúdo de comunicados de imprensa em um breve vídeo animado.

Tony AbiHanna, presidente e diretor executivo do NSG e da AETOSWire, explicou: “Sempre nos empenhamos para sermos uma empresa líder e pioneira no setor de distribuição na região do Oriente Médio e África. Agora estamos introduzindo outro serviço que pode mudar a maneira como os públicos visualizam e compartilham comunicados de imprensa. Imagine o seu comunicado de imprensa convertido em um vídeo de imprensa (Press Video) com duração máxima de 60 segundos por meio de animação e imagens em movimento, utilizando o teor exato da sua mensagem e seus ativos multimídia.”

Acrescentou ele: “Com o Press Video, damos aos comunicados de imprensa o impulso adicional para capturar o interesse do público e intensificar a lembrança da mensagem. Além disso, o Press Video aumenta as possibilidades para os comunicados de imprensa dos clientes serem captados pela mídia, impulsionando o envolvimento e o compartilhamento na mídia social. Isso cresce gradualmente de forma a ampliar a cobertura e aumentar exponencialmente o retorno sobre o investimento.”

O Press Video fica pronto em apenas 24 horas, e pode ser veiculado junto com o comunicado de imprensa.

Para assistir aos Press Videos, acesse a Press Video Newsroom dedicada da AETOSWire ou o canal da empresa no YouTube.

*Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180620006052/pt/

CONTACT: AETOSWire

Zyra Tarrosa, +97145577007

Chefe de RP

pr@aetoswire.com

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY INTERNET SOFTWARE AUDIO/VIDEO PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS PUBLISHING

SOURCE: AETOSWire

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/20/2018 01:10 PM/DISC: 06/20/2018 01:10 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180620006052/pt