MotorradreifenDirekt.de und Dunlop lassen Reiseträume wahr werden

HANNOVER, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Jun 20, 2018--Ob toporganisierte Motorradreise, spannendes Fahrsicherheits- oder aufregendes Renntraining – Events vom MOTORRAD Action Team garantieren unvergessliche Erlebnisse. Wer sich einen solchen (Reise)-Traum erfüllen will, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu: Gemeinsam mit Dunlop verlost MotorradreifenDirekt.de noch bis zum 15. Juli 2018 insgesamt zwei Gutscheine in Höhe von 250 Euro, mit denen Biker sich ein solches Highlight sichern können. Teilnehmen kann, wer im Aktionszeitraum einen Satz (Vorder- und Hinterreifen) des neuen Dunlop TrailSmart MAX bei MotorradreifenDirekt.de kauft. Um in den Lostopf für einen der Gutscheine zu kommen, muss dann nur noch per E-Mail mit dem Betreff „Dunlop TrailSmart MAX“ eine Kopie der Rechnungsbelege an moto_aktion@delti.com gesandt werden.

Der Dunlop TrailSmart MAX ist die Weiterentwicklung des ausgezeichneten Dunlop TrailSmart. Der Nachfolger bietet eine deutlich gesteigerte Laufleistung von Vorder- und Hinterreifen und verbesserte Handlingeigenschaften über den gesamten Schräglagebereich. Speziell für die BMW G5 und die Honda Africa Twin entwickelt, ist der Dunlop TrailSmart MAX das ideale Performance-Paket aus Grip, Handling, Stabilität und Laufleistung für Reise-Enduros.

Aber auch für alle anderen Biker lohnt ein regelmäßiger Blick auf MotorradreifenDirekt.de. Der Onlineshop bietet nicht nur ein umfassendes Sortiment aller gängigen Reifenmarken, außerdem Zubehörartikel und Ersatzteile, sondern auch regelmäßig Aktionen und Gewinnspiele mit attraktiven Preisen oder Rabatten.

Alle Infos zur Aktion gibt es unter: www.motorradreifendirekt.de/b/dunlop-trailsmart-max-aktion-2018

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.motorradreifendirekt.de

(Österreich: www.motorradreifendirekt.at / Schweiz: www.motorradreifendirekt.ch )

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

