GA-ASI voert succesvolle bliksemtests uit op MQ-9B

SAN DIEGO (VS)--(BUSINESS WIRE)--jun 20, 2018--General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) heeft afgelopen maand de tweede MQ-9B van volledig formaat gebruikt om succesvolle bliksemtests uit te voeren op de faciliteit in Poway, Californië. De test is gezamenlijk uitgevoerd tussen technici van GA-ASI en NTS Pittsfield, een erkend toonaangevende onderneming op het gebied van verfijnde bliksembeveiligingssystemen voor de luchtvaartindustrie. MQ-9B is de laatste evolutie van de multi-missie Predator ® B-vloot op afstand bestuurbare vliegtuigen (Remotely Piloted Aircraft, RPA) van GA-ASI. Dezelfde bliksembeveiligingstechnologie zal door GA-ASI worden gebruikt voor het voorgestelde MQ-25 onbemande tankvliegtuig voor de marine van de VS.

“Een van de meest belangrijke ontwerpdoelstellingen voor MQ-9B is het leveren van een RPA die gecertificeerd kan worden voor vliegen in het nationale luchtruim”, zei David R. Alexander, president, Aircraft Systems, GA-ASI. “De succesvolle afronding van de bliksemtests is een extreem belangrijke stap richting het binnenhalen van luchtwaardigheidscertificatie in het niet-gescheiden luchtruim.”

Een geschaalde bliksemstroom is in de structuur van het vliegtuig geïnjecteerd, als simulatie van een directe blikseminslag. De stroom is door de structuur van het vliegtuig geleid en heeft het verlaten door een vooraf bepaalde retourlocatie. De resultaten van deze test waren een bevestiging van de effectiviteit van het bliksembeveiligingsontwerp voor de MQ-9B. De test op volledige schaal was belangrijk om de interacties te bevestigen tussen de structuur van het vliegtuigframe, geïntegreerde apparatuur en de kabelconfiguratie, omdat deze allemaal een factor zijn in het bliksembeveiligingsontwerp van het vliegtuig.

GA-ASI noemde zijn basislijn MQ-9B-vliegtuig SkyGuardian™, en de variant voor maritieme surveillance wordt SeaGuardian genoemd. MQ-9B is een ‘certificeerbare’ (STANAG 4671) versie van de MQ-9 Predator B-productlijn van het bedrijf. De ontwikkeling is het resultaat van een vijfjarige, door het bedrijf ondersteunde inspanning om een RPA te leveren die kan voldoen aan de strenge luchtwaardige certificeringsvereisten van diverse militaire en civiele autoriteiten, waaronder de Britse Military Airworthiness Authority (MAA) en de Amerikaanse FAA.

Een bewapende variant van het systeem wordt aangeschaft door de UK Royal Air Force (RAF) binnen het PROTECTOR RG Mk 1-programma.

Over GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), een tak van General Atomics, is de toonaangevende ontwikkelaar en producent van bewezen betrouwbare Unmanned Aircraft Systems (UAS), radarapparatuur, en elektro-optische en daaraan gerelateerde missiesystemen, waaronder de Predator ®, Reaper ® en Gray Eagle UAS programma's en de Lynx ® Multi-mode Radar. Met meer dan 5 miljoen vlieguren levert GA-ASI toestellen met een lang uithoudingsvermogen, geschikt voor multi-missies met geïntegreerde sensor- en datalinksystemen die nodig zijn voor situatieanalyse en een snel reactievermogen tijdens aanhoudende vluchten mogelijk maken. Het bedrijf produceert ook een reeks aan grondstations en sensor controle/beeldanalyse software, biedt pilotenopleidingen en ondersteuning, en ontwikkelt metamateriaal-antennes. Bezoek voor meer informatie www.ga-asi.com.

SkyGuardian is een merknaam en Predator, Reaper en Lynx zijn geregistreerde merknamen van General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

