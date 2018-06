AETOSWire a Lancé le Service innovant de Vidéo Presse

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--juin 20, 2018--AETOSWire, la branche de distribution de nouvelles de News Services Group et le représentant exclusif de Business Wire, une société de Berkshire Hathaway dans la région MENA, a lancé l‘innovant service Vidéo de Presse qui transforme les communiqués de presse textuels en une vidéo de presse animée de moins de 60 secondes.

Pour rester en phase avec le secteur des communications en constante évolution, AETOSWire vise toujours à anticiper les besoins futurs de ses clients et de ses parties prenantes. La Vidéo de Presse est l'un des derniers lancés par AETOSWire avec les quelques services de communication uniques en leur genre, comme les Alertes Audio pour les Journalistes, pour marquer ses 10 ans de réalisations dans le secteur.

La Vidéo de Presse est née en réponse à l'afflux de communiqués de presse sur différents médias, dans le cadre desquels les messages des clients se perdaient dans le tas de communiqués de presse. Avec des milliers de nouvelles disponibles en ligne, les clients doivent se demander comment ils peuvent capturer et maintenir l'intérêt de leurs publics cibles.

La est destinée à accompagner et à compléter les communiqués de presse, bien qu'elle puisse également être utilisée comme un outil de communication autonome. C'est une manière créative et astucieuse de convertir le contenu de la presse en une brève vidéo animée.

M. Tony AbiHanna, Président et PDG de NSG et AETOSWire a expliqué : «Nous avons toujours cherché à être le chef de file et pionnier dans le secteur des communications dans la région des MEA. Maintenant, pour la première fois, nous présentons un autre service qui changera la façon dont les audiences regardent et partagent les communiqués de presse. Imaginez que votre communiqué de presse soit converti en une vidéo de presse de moins de 60 secondes grâce à des animations et des graphiques animés; tout en utilisant vos formulations exactes et vos ressources multimédias. »

Il a ajouté: « Grâce à la Vidéo de Presse, nous donnons aux communiqués de presse un coup de pouce supplémentaire pour attirer l'attention du public et imposer le rappel du message. De plus, la Vidéo de Presse augmente les possibilités pour les communiqués de presse des clients d'être repris par les médias, engagés et partagés sur les médias sociaux. Cela donnerait un effet de boule de neige qui permettrait l’amplification de la couverture et l'augmentation exponentielle du retour sur investissement. »

La Vidéo de Presse ne prend que 24 heures à créer, de sorte qu'elle peut être distribuée avec le communiqué de presse.

Pour visionner les vidéos de presse, veuillez visiter la Press Video Newsroom dédiée d’AETOSWire ou la chaîne YouTube.

