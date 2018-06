GA-ASI effectue avec succès des tests contre la foudre sur le MQ-9B

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--juin 20, 2018--Le mois dernier, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) a utilisé son deuxième MQ-9B à grande échelle pour effectuer avec succès des tests contre la foudre, dans ses installations de Poway, en Californie. Le test a été effectué conjointement avec les ingénieurs de GA-ASI et ceux de NTS Pittsfield, leader reconnu dans le développement de systèmes sophistiqués de protection contre la foudre pour l’industrie aéronautique. Le MQ-9B est la dernière évolution de GA-ASI dans la flotte B multimission Predator ® de GA-ASI, constituée d’avions téléguidés (Remotely Piloted Aircraft, RPA). La même technologie de protection contre la foudre sera utilisée par GA-ASI pour son navire-citerne de ravitaillement aérien sans pilote, MQ-25 proposé pour la Marine américaine.

“One of the important design goals for MQ-9B is to deliver a RPA that can be certified to fly in national airspace,” said David R. Alexander, president, Aircraft Systems, GA-ASI. “The successful completion of these lightning tests is an extremely important step towards achieving airworthiness certification in segregated airspace.” (Photo: Business Wire)

« L’un des objectifs importants de conception pour le MQ-9B est de livrer un RPA qui puisse être certifié pour voler dans l’espace aérien national », a déclaré David R. Alexander, président, Aircraft Systems, GA-ASI. « Le succès de la réalisation de ces tests contre la foudre marque une étape extrêmement importante vers l’obtention de la certification de navigabilité dans un espace aérien réservé. »

Un courant de foudre mis à l’échelle a été injecté dans la structure de l’avion pour simuler un éclair direct. Le courant s’est déplacé le long de la structure de l’appareil et est ressorti par un endroit de retour prédéterminé. Les résultats de ce test ont vérifié l’efficacité de la conception de protection contre la foudre pour le MQ-9B. Ce test à grande échelle était particulièrement important pour confirmer les interactions entre la structure du fuselage, l’équipement intégré et la configuration du câblage, étant donné que tous ces éléments entrent en ligne de compte dans la conception de la protection de l’appareil contre la foudre.

GA-ASI a nommé son avion MQ-9B de base, « SkyGuardian™ », tandis que « SeaGuardian » désigne la variante de surveillance maritime. Le MQ-9B est la version certifiable (STANAG 4671) de la gamme de produits B Predator MQ-9, de la société. Son développement est le résultat d’une initiative de cinq ans, financée par la société, et visant à livrer un RPA pouvant répondre aux exigences rigoureuses de certification de navigabilité de diverses autorités militaires et civiles, notamment la Military Airworthiness Authority (MAA) du Royaume-Uni et la FAA des États-Unis.

Une variante militarisée du système est en cours d’acquisition par la Royal Air Force (RAF) du Royaume-Uni dans le cadre du programme PROTECTOR RG Mk 1.

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), société affiliée de General Atomics, est le premier concepteur et fabricant d’aéronefs sans pilote (Unmanned Aircraft Systems, UAS), de radars, et de systèmes de mission électro-optiques et connexes, fiables et éprouvés, notamment les programmes Predator ®, Reaper ® et Gray Eagle UAS, et le radar multimode Lynx ®. Avec plus de 5 millions d’heures de vol, GA-ASI fournit des avions de longue endurance, multimission, équipés de systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés, nécessaires pour assurer un vol constant permettant une connaissance situationnelle et une frappe rapide. La société produit également toute une gamme de stations de contrôle au sol, logiciels d’analyse d’image, et commande de capteur ; fournit des services de formation et de soutien aux pilotes ; et développe des antennes méta-matérielles. Pour de plus amples informations, visitez www.ga-asi.com.

SkyGuardian est une marque commerciale, et Predator, Reaper et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

