CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 477 3-4 Sep 489 1-2 Dec 509 1-4 Mar 527 3-4 May 540 Jul 545 3-4 Sep 554 1-2 Dec 568 Mar 577 May 581 3-4 Jul 579 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 353 3-4 Sep 363 1-4 Dec 375 1-2 Mar 385 May 391 1-2 Jul 398 Sep 395 1-4 Dec 399 1-2 Mar 408 1-2 May 414 3-4 Jul 420 Sep 413 1-2 Dec 410 1-2 Jul 423 3-4 Dec 417 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 235 Sep 236 Dec 238 1-2 Mar 245 1-4 May 247 3-4 Jul 252 3-4 Sep 254 Dec 254 Mar 254 May 254 Jul 252 1-2 Sep 252 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 889 Aug 894 1-4 Sep 900 1-4 Nov 911 Jan 920 1-4 Mar 924 May 932 Jul 939 1-2 Aug 939 1-4 Sep 930 3-4 Nov 925 1-2 Jan 929 3-4 Mar 932 1-4 May 936 1-4 Jul 943 3-4 Aug 945 Sep 938 1-4 Nov 919 1-4 Jul 946 1-4 Nov 924 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.85 Aug 28.97 Sep 29.12 Oct 29.27 Dec 29.58 Jan 29.85 Mar 30.20 May 30.53 Jul 30.86 Aug 30.99 Sep 31.12 Oct 31.17 Dec 31.39 Jan 31.61 Mar 31.86 May 32.02 Jul 32.14 Aug 32.17 Sep 32.16 Oct 32.16 Dec 32.10 Jul 32.10 Oct 32.10 Dec 32.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 334.50 Aug 336.30 Sep 338.10 Oct 339.00 Dec 340.30 Jan 338.70 Mar 333.70 May 332.30 Jul 334.00 Aug 333.40 Sep 332.50 Oct 329.70 Dec 329.30 Jan 328.80 Mar 328.10 May 330.40 Jul 332.80 Aug 332.80 Sep 332.80 Oct 332.80 Dec 328.90 Jul 331.80 Oct 331.80 Dec 341.90