Enamine et TBD Biodiscovery collaborent pour fournir des services basés sur les BPF

KIEV, Ukraine, & TARTU, Estonie--(BUSINESS WIRE)--juin 19, 2018--Enamine Ltd., une organisation de recherche chimique et fabricant de blocs de construction et de bibliothèques de filtrage novateurs, et TBD Biodiscovery, un fabricant de premier plan de produits de chimie fine, respectant les bonnes pratiques de fabrication, dont les principes actifs pharmaceutiques chimiques, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration. Ce partenariat vise à gérer la transition de la synthèse chimique de nouveaux intermédiaires du laboratoire aux balances acceptant les charges plus élevées, conformes aux normes de BPF, en utilisant le savoir-faire et l'expertise d'Enamine en matière de développement de processus. Ceci aidera les chercheurs à satisfaire aux critères de faisabilité de fabrication exigés pour la sélection de médicaments candidats, en assurant un approvisionnement adapté, rapide et rentable, en composés nouveaux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180619005950/fr/

Le catalogue de blocs de construction d'Enamine, le plus vaste au monde, est largement utilisé par les sociétés pharmaceutiques depuis plus de 15 ans, pour développer des composés protypes et des candidats médicaments. La synthèse de ces composés étant d'abord réalisée par Enamine, la société possède des connaissances spécialisées pouvant s'avérer cruciales à une intensification réussie. Dans le cadre de cette collaboration, Enamine optimisera les processus de synthèse, tandis que TBD Biodiscovery utilisera les protocoles définis pour établir la norme de BPF.

Le Dr. Vladimir Ivanov, Chef des Ventes et du Marketing chez Enamine,a commenté en ces termes: " Nous reconnaissons que les blocs de construction que nous synthétisons sont incorporés au développement de nouveaux médicaments. Nous sommes persuadés que, dans le cadre d'un partenariat avec TBD Biodiscovery, nous pourrons continuer à élargir le soutien que nous offrons et à contribuer à rationaliser le processus de fabrication, grâce à la vaste expérience de la société dans le domaine de la fourniture de services de synthèses conformes aux BPF. "

Le Dr. Andrus Tasa, Président du Conseil d'administration de TBD Biodiscovery, ajoute: " Je suis impressionné par la créativité des chimistes d'Enamine en matière de conception de nouvelles synthèses chimiques. Nous sommes heureux de bénéficier du soutien d'Enamine afin d'optimiser les processus chimiques que nous utilisons pour les bonnes pratiques de fabrication."

A propos d'Enamine Ltd. www.enamine.net

Créée à Kiev, en Ukraine, en 1991, Enamine est une société du secteur chimique produisant des blocs de construction et des bibliothèques de filtrage de renommée mondiale. L'actif majeur de la société est la plus grande collection de blocs de construction à l'échelle mondiale: 150 000 en stock avec 2 000 ajouts synthétisés chaque mois. Ces composés fonctionnalisés de recherche fournissent un important avantage compétitif à la société dans la fourniture de bibliothèques de composés personnalisés, tout particulièrement dans le cadre de collaborations de chimie médicale ou de programmes d'optimisation de collection de composés. La synthèse sur mesure et l'intensification au kilo, basés sur les modèles de la rémunération à l'acte et de l'équivalent à plein temps, représentent un autre domaine d'activité commerciale couvert par Enamine, qui connaît, ces dernières années, une croissance importante.

A propos de TBD Biodiscovery www.biodiscovery.eu

TBD Biodiscovery est une société privée qui fournit des services de production contractuelle et de R&D à l'industrie biotechnologique et pharmaceutique. Titulaire de la certification européenne BPF, la société offre des services de qualité supérieur en termes de production d'ingrédients chimiques pharmaceutiques actifs (à la fois pour les lots commerciaux et cliniques), de préformulations destinées aux études cliniques et aux excipients - tout ceci étant conforme aux directives de BPF les plus strictes. Depuis son lancement en 2006, TBD Biodiscovery est célèbre pour sa solide expérience dans le domaine du modèle de voie de synthèse/reconnaissance de synthèse, de synthèse complexe à plusieurs étapes et de développement de processus haut-de-gamme.

TBD Biodiscovery est implantée à Tartu, en Estonie, et est présente dans le monde entier; son porte-feuille clients inclue des clients de l'UE, de Suisse, des Etats-Unis, d'Israël, de Russie et de Corée du Sud.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180619005950/fr/

CONTACT: Enamine

Michael Bossert, +38 044 537 32 18

Responsable des Alliances stratégiques

m.bossert@enamine.net

ou

TBD Biodiscovery

Dr. Olga Tšubrik, +372 747 25 01

Responsable du Développement commercial

sales@biodiscovery.eu

ou

Demandes de renseignements médias

Zyme Communications

Sarah Jeffery, +44 7771 730919

sarah.jeffery@zymecommunications.com

KEYWORD: UKRAINE EUROPE ESTONIA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SOFTWARE HEALTH BIOTECHNOLOGY PHARMACEUTICAL RESEARCH SCIENCE

SOURCE: Enamine Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/19/2018 10:38 AM/DISC: 06/19/2018 10:37 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180619005950/fr