IDEMIA selecionada para fornecer seu mecanismo de correspondência de impressões digitais de próxima geração como parte do Programa de Biometria do Ministério do Interior do Reino Unido

COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--jun 19, 2018--Esta adjudicação vai resultar na implementação da mais recente plataforma de comparação de impressões digitais da IDEMIA, que irá proporcionar melhorias significativas de produtividade ao oferecer serviços de impressão digital de maior precisão para as partes interessadas e usuários do Programa HOB. Na primeira fase do projeto, a solução da IDEMIA será aplicada para o uso das agências nacionais de aplicação da lei no Reino Unido, sendo seguida de perto pelas partes interessadas do setor de Imigração e Fronteira.

A solução da IDEMIA se baseia em sua plataforma de pesquisa MBSS 1 com serviços adicionais. A MBSS é o principal produto da IDEMIA, combinando uma escalabilidade muito alta (mais de 1 bilhão de identidades possíveis), disponibilidade muito alta – projetada para sistemas de missão crítica – e integrando os algoritmos biométricos líderes da IDEMIA.

A adjudicação da IDEMIA é resultado de uma licitação competitiva. Com um contrato inicial de cinco anos, oferece escopo adicional para ser estendido para um total de oito anos.

A colaboração da IDEMIA com o HOB, um programa do Ministério do Interior do Reino Unido, reforça a confiança depositada na IDEMIA para capacitar as principais soluções biométricas governamentais do mundo.

“A IDEMIA tem o orgulho de anunciar esta parceria de cinco anos com um dos líderes mundiais em programas biométricos governamentais. Este importante sistema vai formar um dos pilares da segurança no Reino Unido, em um contexto em que a segurança é mais importante do que nunca. A IDEMIA espera continuar desenvolvendo e inspirando futuras inovações”, explicou Philippe Barreau, vice-presidente executivo de Identidade Cidadã e Segurança Pública da IDEMIA.

Sobre o Programa HOB

O Programa de Biometria do Ministério do Interior do Reino Unido é um programa de portfólio de projetos governamentais de grande importância estratégica em todo o governo do Reino Unido, focado em maximizar os benefícios de segurança pública de impressões digitais, DNA e correspondência facial, protegendo a privacidade das pessoas e abordando qualquer impacto potencial da agregação de dados. Os três principais objetivos do programa são:

Continuidade dos negócios – continuidade das atuais capacidades biométricas fornecidas pelos contratos e serviços existentes; Redução de custos – reduções nos custos operacionais, quando comparados a uma base similar no início do programa; Capacidade aprimorada de biometria.

Sobre a IDEMIA

A OT-Morpho agora é IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, com a ambição de proporcionar um ambiente seguro que permita aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se, viajar e votar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US $ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

1 A MBSS é um mecanismo biométrico multimodal, capaz de fornecer algoritmos de correspondência de impressão digital, face e íris.

