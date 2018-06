Vincent Fournier rejoint Binary Tree au poste de directeur de l’innovation

KENDALL PARK, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--juin 19, 2018--Binary Tree a nommé Vincent Fournier en tant que premier directeur de l’innovation sous la direction du PDG Nick Wilkinson. Vincent dirigera, dans ce rôle crucial de la direction générale, une équipe novatrice, collaborative et dynamique qui travaille à l’optimisation de la transformation numérique. Son équipe développera de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins urgents et omniprésents des clients.

« La désignation de Vincent à ce nouveau rôle important est un facteur essentiel de notre stratégie afin de définir et d'accélérer la prochaine phase de croissance de Binary Tree et de poursuivre notre avantage concurrentiel » a déclaré le PDG de Binary Tree Nick Wilkinson. « Notre stratégie est claire, axée sur la transformation, l’innovation et l’évolution de Binary Tree au sein de l’écosystème élargi de Microsoft. »

« Je suis ravi de rejoindre Binary Tree dans cette période de transformation majeure », a déclaré Vincent. « Je suis enthousiasmé par l’appétit de créativité et d’innovation de l’entreprise et tout à fait ravi à l’idée de développer des stratégies et des initiatives à plus long terme qui entraîneront des retours sur l'investissement de Binary Tree. »

Avec plus de vingt ans d’expérience dans le leadership des technologies axées sur l’entreprise, Vincent a conduit la transformation numérique, l’adoption stratégique du cloud et des initiatives de développement de produits au sein d’organisations diverses, qu'il s'agisse de jeunes entreprises ou des grands noms au palmarès du Fortune 100. Avant de rejoindre Binary Tree, il était directeur de l’information chez BitTitan et Attunix. Il occupait précédemment des postes de leadership chez Avanade et Unisys. Vincent est un partenaire de longue date de Microsoft et entretient des relations profondes avec l’ensemble de la communauté des partenaires et de Microsoft à l’échelle mondiale.

À propos de Binary Tree

Depuis 1993, Binary Tree a assuré la transformation de plus de 8 000 clients et de 42 millions d’utilisateurs dans le monde, y compris 7,5 millions d’utilisateurs de Microsoft Office 365. L’entreprise est un partenaire de niveau Gold de Microsoft, un fournisseur international privilégié de Microsoft Office 365. Son siège social est situé près de New York avec des agences mondiales en France, en Allemagne, à Singapour, en Suède et au Royaume-Uni. Ses logiciels et services primés aident les entreprises à moderniser leur messagerie, leurs répertoires et leurs applications en les transférant et en les intégrant dans le cloud de Microsoft. L’approche privilégiant l’entreprise facilite la planification, le déplacement et la gestion du processus de transformation de bout en bout afin que les clients puissent rester concentrés sur leurs activités phares. Les spécialistes de Binary Tree assurent la réussite de la transformation informatique à faible risque. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.binarytree.com.

