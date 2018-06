IDEMIA, sélectionnée par le Programme Biométrique du ministère de l'Intérieur britannique pour sa solution de moteur de reconnaissance d'empreintes digitales nouvelle génération

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--juin 19, 2018--Ce partenariat se traduira par le déploiement de la toute dernière version du moteur de reconnaissance d'empreintes digitales d'IDEMIA, qui offrira des améliorations significatives sur la productivité en proposant des services d'empreintes digitales d’une précision sans précédent à l’ensemble des parties prenantes et des utilisateurs du programme HOB. La solution d'IDEMIA sera opérationnelle dans un premier temps pour les agences de police britanniques puis sera par la suite rendue accessible aux services de contrôle de l'immigration et des frontières.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180619005578/fr/

(Photo: IDEMIA)

La solution proposée par IDEMIA s’appuie sur la plate-forme de recherche MBSS 1, à laquelle s’ajoutent des services supplémentaires. MBSS est un produit qui remporte déjà un large succès auprès des clients d’IDEMIA. Il allie à la fois une très grande évolutivité (plus d'un milliard d'identités possibles), une très haute disponibilité (conçue pour les systèmes essentiels au projet) et l'intégration des meilleurs algorithmes biométriques d'IDEMIA au monde.

Ce contrat, obtenu par IDEMIA à l’issue d’un appel d'offres, prévoit la possibilité d’étendre à 8 années la durée initialement fixée à cinq ans.

La collaboration avec HOB, un programme appartenant au Home Office britannique, renforce la confiance placée en IDEMIA pour offrir des solutions biométriques gouvernementales clés à travers le monde entier.

« IDEMIA est fière d'annoncer ce partenariat d’une durée de cinq ans avec l'un des leaders mondiaux de programmes biométriques gouvernementaux. Alors que nous vivons dans un monde où la sécurité est plus importante que jamais, ce système majeur constituera l'une des pierres angulaires de la sécurité au Royaume-Uni. Nous sommes impatients de développer et d'inspirer les innovations futures dans le domaine de la sécurité », explique Philippe Barreau, vice-président exécutif de la Business Unit Citizen Identity & Public Security chez IDEMIA.

À propos d’HOB

Le Programme Biométrique du ministère de l'Intérieur britannique est un programme d'importance stratégique pour le gouvernement. Celui-ci vise à maximiser les avantages, d’un point de vue de la sécurité publique, des empreintes digitales, de l'ADN et de la reconnaissance facial tout en protégeant la vie privée des personnes. Les trois principaux objectifs du programme sont les suivants :

Continuité commerciale - continuité des capacités biométriques actuelles fournies par les contrats et services existants ; Économies de coûts - réduction des coûts opérationnels, comparée à une base comparable au début du programme ; Capacité biométrique améliorée.

À propos d’IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA™, le leader de l’Identité Augmentée™ dans un monde de plus en plus digital, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

1 MBSS est un moteur biométrique multimodal, capable de fournir des algorithmes de reconnaissance d'empreintes digitales, de visage et d'iris

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180619005578/fr/

CONTACT: Contact presse

Havas Paris

Hanna SEBBAH, + 33 6 63 73 30 30

idemia@havas.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE SECURITY

SOURCE: IDEMIA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/19/2018 03:54 AM/DISC: 06/19/2018 03:54 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180619005578/fr