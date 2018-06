CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 490 Sep 501 1-2 Dec 521 1-4 Mar 539 3-4 May 552 1-2 Jul 558 1-2 Sep 566 Dec 578 1-2 Mar 586 3-4 May 591 1-4 Jul 588 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 356 Sep 365 1-2 Dec 377 1-4 Mar 387 May 393 3-4 Jul 400 Sep 395 1-4 Dec 399 Mar 407 3-4 May 413 1-2 Jul 418 1-2 Sep 412 1-4 Dec 408 1-2 Jul 421 3-4 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 233 1-4 Sep 234 1-4 Dec 238 3-4 Mar 241 1-2 May 244 1-4 Jul 249 1-4 Sep 250 1-2 Dec 250 1-2 Mar 250 1-2 May 250 1-2 Jul 249 Sep 249 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 908 1-2 Aug 914 Sep 920 Nov 931 1-2 Jan 939 3-4 Mar 943 1-4 May 950 1-4 Jul 957 1-4 Aug 955 3-4 Sep 944 Nov 936 Jan 941 1-2 Mar 943 3-4 May 947 3-4 Jul 954 1-2 Aug 955 3-4 Sep 949 Nov 928 1-2 Jul 955 1-2 Nov 933 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 29.57 Aug 29.68 Sep 29.84 Oct 30.01 Dec 30.35 Jan 30.61 Mar 30.95 May 31.27 Jul 31.61 Aug 31.73 Sep 31.84 Oct 31.88 Dec 32.08 Jan 32.29 Mar 32.55 May 32.74 Jul 32.90 Aug 32.95 Sep 32.96 Oct 32.98 Dec 32.84 Jul 32.84 Oct 32.84 Dec 32.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 335.50 Aug 337.60 Sep 339.50 Oct 340.70 Dec 342.40 Jan 340.90 Mar 335.30 May 333.80 Jul 335.10 Aug 334.20 Sep 332.20 Oct 329.40 Dec 328.80 Jan 328.40 Mar 327.70 May 330.00 Jul 332.40 Aug 332.40 Sep 332.40 Oct 332.40 Dec 328.50 Jul 331.40 Oct 331.40 Dec 341.50