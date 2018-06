Sweden-Republic of Korea Sums

Nizhny Novgorod, Russia

Republic of Korea 0 0—0 Sweden 0 1—1

First half_None.

Second half_1, Sweden, Andreas Granqvist, 65th minute.

Shots_Sweden 15, Republic of Korea 5.

Shots On Goal_Sweden 4, Republic of Korea 0.

Yellow Cards_Sweden, Viktor Claesson, 61st. Republic of Korea, Kim Shin-wook, 12th; Hwang Hee-chan, 55th.

Offsides_Sweden 1, Republic of Korea 0.

Fouls Committed_Sweden 20, Republic of Korea 23.

Corner Kicks_Sweden 6, Republic of Korea 5.

Referee_Joel Aguilar, El Salvador. Assistant Referees_Juan Francisco Zumba, El Salvador; Juan Mora, Costa Rica; Mauro Vigliano, Argentina. 4th Official_Norbert Hauata, Tahiti.

A_42,300.

Lineups

Sweden: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen; Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson, Emil Krafth, Mikael Lustig, Martin Olsson; Viktor Claesson, Jimmy Durmaz, Albin Ekdal (Oscar Hiljemark, 71st), Emil Forsberg, Oscar Hiljemark, Sebastian Larsson (Gustav Svensson, 81st), Marcus Rohden, Gustav Svensson; Marcus Berg, John Guidetti, Isaac Thelin, Ola Toivonen (Isaac Thelin, 77th).

Republic of Korea: Jo Hyeon-woo, Kim Jin-hyeon, Kim Seung-Gyu; Oh Ban-Suk, Hong Chul, Jang Hyun-soo, Park Joo-ho (Kim Min-woo, 29th), Kim Min-woo, Jung Seung-Hyun, Go Yo-Han, Lee Yong, Kim Young-gwon, Yun Young-sun; Koo Ja-Cheol (Lee Seung-woo, 73rd), Lee Jae-sung, Ju Se-jong, Moon Seon-min, Lee Seung-woo, Ki Sung-yueng, Jung Woo-young; Hwang Hee-chan, Son Heung-min, Kim Shin-wook (Jung Woo-young, 67th).