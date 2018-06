Datacloud Europe 2018 : Schneider Electric s’affirme comme le partenaire incontournable des fournisseurs de cloud et services de colocation

MONACO--(BUSINESS WIRE)--juin 18, 2018--Schneider Electric (Paris:SU), le spécialiste mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, était le parrain du congrès Datacloud Europe, le rendez-vous européen incontournable ayant réuni plus de 1 800 leaders de l’industrie de plus de 60 pays, organisé à Monaco du 12 au 14 juin 2018. Datacloud Europe a été l’occasion, pour Schneider Electric, de présenter sa plateforme EcoStruxure for Cloud & Service Providers pour le déploiement et la gestion des datacenters, mais également de partager son expertise et sa vision sur le marché disruptif des datacenters et de la colocation.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180618005745/fr/

Kevin Brown, Senior Vice President of Innovation and Chief Technology Officer de Schneider Electric (Photo: Schneider Electric)

EcoStruxure for Cloud & Service Providers, la solution développée par Schneider Electric pour répondre aux besoins grandissants du marché du cloud et de la donnée

Le marché du cloud est en pleine expansion : les services de cloud ont connu une croissance de 45% en 2017 (étude Cisco) et les fusions-acquisitions ainsi que les investissements ont atteint leur niveau le plus élevé. Avec une croissance de 16,5% par an (selon une étude Gartner 2016 Worldwide Cloud Services Forecast), le segment des datacenters est celui connaissant le développement le plus rapide. La demande actuelle de services et de prestations liés au cloud, à l’IoT, au streaming, à la mobilité et à l’intelligence artificielle qui connait une croissance exponentielle va donc continuer à se renforcer. Autant d’opportunités pour les hébergeurs et fournisseurs de cloud de déployer les bonnes solutions IoT dans leurs propres datacenters et d’en faire un avantage compétitif.

Afin de proposer des produits et solutions toujours mieux adaptées aux besoins du marché, Schneider Electric a présenté, à l’occasion de Datacloud Europe, EcoStruxure for Cloud and Service Providers. Cette solution permet aux prestataires de maximiser la profitabilité de leurs datacenters en :

Augmentant la vitesse de déploiement afin de répondre à l’évolution rapide des demandes du marché. Maximisant l’efficience par la gestion des capex et opex. Réduire les risques à chaque étape du cycle de vie du datacenter.

Ainsi, EcoStruxure for Cloud & Service Providers représente la solution IoT de Schneider Electric élaborée spécifiquement pour aider les clients du groupe à utiliser leurs équipements de façon plus sécurisée, fiable et efficiente.

Les interventions des experts Schneider Electric pour partager la vision du groupe quant aux enjeux propres au cloud et aux données

Kevin Brown, Senior Vice-président Innovation & CTO de Schneider Electric a donné une keynote concernant l’impact commercial de l’innovation et a expliqué comment il était possible d’améliorer de 80% la consommation d'énergie des datacenters.

Dave Johnson, Vice-président exécutif de la division IT de Schneider Electric, a quant à lui partagé sa vision de la colocation, des écosystèmes informatiques hybrides et des approches de services numériques centrés sur les données pour optimiser les opérations des datacenters.

Schneider Electric a également organisé, en présence de 3 acteurs majeurs de la colocation Interxion, Kao Data et Green Mountain, une table ronde sur la manière de répondre aux besoins de plus en plus exigeants des clients. Ont notamment été évoqués la surveillance et le management améliorés, les nouveaux designs capables de prendre en charge les racks intégrés, l’IoT et les services digitaux comme quelques-unes des exigences du secteur, et ce notamment afin de distinguer les tendances les plus éphémères de celles amenées à s’imposer.

Ces conférences furent l’occasion de revenir sur les dernières réalisations de Schneider Electric, comme pour Interxion à Marseille où le Groupe a déployé en moins de deux mois un datacenter nouvelle génération, pour Green Moutain en Norvège où l’équipement mis en place produit 0% de gaz à effet de serre et est alimenté 100% via des énergies renouvelables, ou encore pour Telefónica à Alcalá où le Groupe a construit l'un des datacenters de plus haute densité au monde.

Pour plus d’informations sur les services et produits de Schneider Electric pour les hébergeurs, fournisseurs de services cloud et colocation, rendez-vous ici.

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l’Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique – Moyenne tension, Basse tension et Energie sécurisée, et des Systèmes d’automatismes. Nous fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et logiciels.

L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

www.schneider-electric.com

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #EcoStruxure #DCE18 #Cloud #Datacenter #Colocation

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180618005745/fr/

CONTACT: Presse

Schneider Electric France

Caroline Pinel, Tel : 04-76-60-56-47

caroline.pinel@schneider-electric.com

ou

H+K Strategies

Antoine Halna du Fretay, Tel : 01-41-05-44-18

antoine.halnadufretay@hkstrategies.com

KEYWORD: EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE ENVIRONMENT

SOURCE: Schneider Electric

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/18/2018 10:46 AM/DISC: 06/18/2018 10:46 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180618005745/fr