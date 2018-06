YJ Link Co., Ltd. lance un système de Smart Conveyor

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--juin 17, 2018--YJ Link Co., Ltd. compte des entreprises mondiales dans 45 pays comme clients. Cette société spécialisée dans la fabrication d’équipement de manutention de circuits imprimés dans la ligne SMT a annoncé qu’elle avait développé un système de Smart Conveyor en améliorant le système d’exploitation d’installations individuelles et l’interface réseau en ligne avec le marché SMT en évolution rapide, dû à Industry 4.0.

smart line system (Graphic: Business Wire)

L’installation YJ, qui constitue la LIGNE SMT SMART, est connectée au PC de contrôle de ligne via une communication LAN, et le client peut transmettre les informations concernant les circuits imprimés et les commandes opérationnelles à chaque installation YJ via le PC de commande de ligne.

En outre, l’installation smart YJ, qui permet à l’opérateur de surveiller le statut de l’équipement en temps réel dans la ligne, via le serveur Web (unité mobile et PC, etc.), est mise en évidence comme étant la solution SMT nouvelle génération, permettant d’optimiser la productivité et la compétitivité du client.

En particulier, la société a développé indépendamment le « MICOM (Intégré) » à base de microcontrôleurs pour fournir aux clients une automatisation complète de l’usine et une technologie de gestion pleinement intégrée.

L’installation smart YJ, à laquelle MICOM est appliqué, est un système capable de contrôler le moteur et les signaux numériques, assurant un contrôle supérieur et perfectionné du fonctionnement de l’équipement, avec une efficacité accrue du travail grâce à l’application d’une Interface utilisateur graphique (IUG) pour l’interface de l’installation.

La technologie de base de l’installation smart YJ, à laquelle MICOM est greffée, peut changer automatiquement les modèles, assurer une gestion des antécédents de production et le traitement d’une quantité illimitée de données, via un fichier LOG, fournir une surveillance de ligne en temps réel pour la maintenance et la réparation de l’installation, et des services préventifs pour cette dernière, et fournir un environnement pour l’établissement d’un système de gestion, intégré, lié à un système d’exécution de la fabrication (Manufacturing Execution System, MES).

Par ailleurs, le véhicule guidé automatique (VGA) YJ suscite beaucoup d’attention, à l’heure où l’intérêt d’innombrables clients se tourne vers l’usine smart dans le monde.

En plus du PCB loader/unloader qui compose la LIGNE SMT, le YJ AGV saisit et libère automatiquement le rack de stockage en se connectant à l'entrepôt de matériel du client. Il augmente la productivité de la chaîne de fabrication du client en sécurisant les ressources de l'opérateur.

Dans le même temps, YJ Link Co., Ltd. étend également sa réputation en tant qu’entreprise socialement responsable qui sauvegarde les rêves des enfants vivant dans des conditions difficiles, grâce à des contributions régulières à ChildFund Korea.

