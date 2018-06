U.S. Open Champions

2018 — Brooks Koepka

2017 — Brooks Koepka

2016 — Dustin Johnson

2015 — Jordan Spieth

2014 — Martin Kaymer

2013 — Justin Rose

2012 — Webb Simpson

2011 — Rory McIlroy

2010 — Graeme McDowell

2009 — Lucas Glover

2008 — z-Tiger Woods

2007 — Angel Cabrera

2006 — Geoff Ogilvy

2005 — Michael Campbell

2004 — Retief Goosen

2003 — Jim Furyk

2002 — Tiger Woods

2001 — y-Retief Goosen

2000 — Tiger Woods

1999 — Payne Stewart

1998 — Lee Janzen

1997 — Ernie Els

1996 — Steve Jones

1995 — Corey Pavin

1994 — y-Ernie Els

1993 — Lee Janzen

1992 — Tom Kite

1991 — x-Payne Stewart

1990 — z-Hale Irwin

1989 — Curtis Strange

1988 — x-Curtis Strange

1987 — Scott Simpson

1986 — Ray Floyd

1985 — Andy North

1984 — x-Fuzzy Zoeller

1983 — Larry Nelson

1982 — Tom Watson

1981 — David Graham

1980 — Jack Nicklaus

1979 — Hale Irwin

1978 — Andy North

1977 — Hubert Green

1976 — Jerry Pate

1975 — x-Lou Graham

1974 — Hale Irwin

1973 — Johnny Miller

1972 — Jack Nicklaus

1971 — x-Lee Trevino

1970 — Tony Jacklin

1969 — Orville Moody

1968 — Lee Trevino

1967 — Jack Nicklaus

1966 — x-Billy Casper

1965 — x-Gary Player

1964 — Ken Venturi

1963 — x-Julius Boros

1962 — x-Jack Nicklaus

1961 — Gene Littler

1960 — Arnold Palmer

1959 — Billy Casper

1958 — Tommy Bolt

1957 — x-Dick Mayer

1956 — Cary Middlecoff

1955 — x-Jack Fleck

1954 — Ed Furgol

1953 — x-Ben Hogan

1952 — Julius Boros

1951 — Ben Hogan

1950 — Ben Hogan

1949 — Cary Middlecoff

1948 — Ben Hogan

1947 — x-Lew Worsham

1946 — x-Lloyd Mangrum

1942-45 No Championships - World War II

1941 — Craig Wood

1940 — x-Lawson Little

1939 — x-Byron Nelson

1938 — Ralph Guldahl

1937 — Ralph Guldahl

1936 — Tony Manero

1935 — Sam Parks Jr.

1934 — Olin Dutra

1933 — Johnny Goodman

1932 — Gene Sarazen

1931 — x-Billy Burke

1930 — Bobby Jones

1929 — x-Bobby Jones

1928 — x-Johnny Farrell

1927 — x-Tommy Armour

1926 — Bobby Jones

1925 — x-Willie MacFarlane

1924 — Cyril Walker

1923 — x-Bobby Jones

1922 — Gene Sarazen

1921 — James M. Barnes

1920 — Edward Ray

1919 — x-Walter Hagen

1917-18 No championship - World War I

1916 — Charles Evans Jr.

1915 — Jerome Travers

1914 — Walter Hagen

1913 — Francis Ouimet

1912 — John McDermott

1911 — John McDermott

1910 — Alex Smith

1909 — George Sargent

1908 — Fred McLeod

1907 — Alex Ross

1906 — Alex Smith

1905 — Willie Anderson

1904 — Willie Anderson

1903 — Willie Anderson

1902 — Laurie Auchterlonie

1901 — Willie Anderson

1900 — Harry Vardon

1899 — Willie Smith

1898 — Fred Herd

1897 — Joe Lloyd

1896 — James Foulis

1895 — Horace Rawlins

x-won playoff

y_won on second hole of sudden death after playoff

z-won on first hole of sudden death after playoff