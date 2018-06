Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Minnesota 100 000 000—1 10 1 Cleveland 013 000 00x—4 7 0

Odorizzi, Rogers (6), Belisle (7), Duke (8) and Garver; Bieber, Perez (6), Ramirez (8), C.Allen (9) and Gomes. W_Bieber 1-0. L_Odorizzi 3-4. Sv_C.Allen (14).

___

INTERLEAGUE Miami 000 103 000— 4 9 0 Baltimore 022 220 11x—10 14 0

Richards, Gonzalez (4), Graves (8) and Holaday; Bundy, M.Castro (7), Givens (7), Scott (7), Brach (8), Britton (9) and Wynns. W_Bundy 5-7. L_Richards 1-4. HRs_Miami, Bour 2 (12). Baltimore, Trumbo (4), Peterson (1).

___

Washington 021 002 010—6 13 0 Toronto 012 110 12x—8 15 1

Roark, Kelley (5), Collins (5), Miller (7), Madson (8) and Kieboom, Severino; Gaviglio, Biagini (5), Oh (6), Axford (7), Clippard (8), Tepera (8) and Martin. W_Tepera 4-2. L_Madson 1-3. HRs_Toronto, Hernandez (12), Grichuk 2 (7), Solarte (15).

___

NATIONAL LEAGUE San Diego 000 000 010—1 6 1 Atlanta 000 200 02x—4 7 0

Strahm, Castillo (3), Stammen (5), Cimber (7), Hand (8) and Lopez; Teheran, Carle (7), Minter (8), Vizcaino (9) and Suzuki, Flowers. W_Teheran 5-4. L_Castillo 1-1. Sv_Vizcaino (15). HRs_Atlanta, Flowers (4).