AMERICAN LEAGUE Tampa Bay 000 000 001—1 5 1 New York 011 020 00x—4 8 0

Stanek, Yarbrough (2), Pruitt (6) and Sucre; Severino, Shreve (9), Chapman (9) and Sanchez. W_Severino 10-2. L_Yarbrough 5-3. Sv_Chapman (20). HRs_Tampa Bay, Duffy (4). New York, Stanton (16), Sanchez (13).