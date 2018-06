Saturday's International Rugby Results

Kobe, Japan

Italy 25 (Tommaso Benvenuti, Leonardo Ghiraldini, Jake Polledri tries; Tommaso Allan 2 conversions, 2 penalties), Japan 22 (Will Tupou, Amanaki Mafi, Kotaro Matsushima tries; Rikiya Matsuda 2 conversions, Yu Tamura penalty). HT: 12-3

Suva, Fiji

Fiji 37 (Henry Seniloli 2, Frank Lomani 2, Jale Vatubua, Semi Radradra tries; Nemani Nadolo 2 conversions, penalty), Georgia 15 (Alexander Rodua, Vito Kolelishvili tries; Soso Matiashvili conversion, penalty). HT: 10-15

Tonga 28 (Viliame Lolohea, Cooper Vuna, Nili Latu tries; Sonatane Takulua 2 conversions, 3 penalties), Samoa 18 (Ed Fidow, Melani Matavao tries; Tusi Pisi conversion, Ah See Tuala 2 penalties). HT: 17-6

Wellington, New Zealand

New Zealand 26 (Jordie Barrett 2, Joe Moody, Ben Smith tries; Damian McKenzie 3 conversions), France 13 (Cedate Gomes Sa try; Morgan Parra 2 penalties, Jules Plisson conversion). HT: 21-6

Melbourne, Australia

Ireland 26 (Andrew Conway, Tadhg Furlong tries; Jonathan Sexton 2 conversions, 4 penalties), Australia 21 (Kurtley Beale, Taniela Tupou tries; penalty try; Bernard Foley 2 conversions). HT: 16-14

Heidelberg, Germany

Germany 16 (Jarrid Els try; Raynor Parkinson conversion, 3 penalties), Portugal 13 (Sebastiao Villax try; Louis Rodrigues conversion, 2 penalties). HT: 3-6

Bloemfontein, South Africa

South Africa 23 (Duane Vermeulen try; penalty try; Handre Pollard conversion, 3 penalties), England 12 (Mike Brown, Jonny May tries; Owen Farrell conversion). HT: 13-12