INTERLEAGUE Washington 110 010 020—5 10 0 Toronto 003 000 30x—6 10 0

Gonzalez, Miller (7), Kelley (8) and Severino; Sanchez, Oh (7), Loup (8), Axford (8), Tepera (9) and Martin. W_Oh 2-2. L_Gonzalez 6-3. Sv_Tepera (4). HRs_Toronto, Solarte 2 (14), Travis (3).