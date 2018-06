CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 499 1-2 Sep 513 1-2 Dec 534 1-4 Mar 553 3-4 May 565 Jul 569 1-2 Sep 576 3-4 Dec 588 3-4 Mar 595 3-4 May 599 1-4 Jul 596 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 361 1-4 Sep 370 3-4 Dec 382 3-4 Mar 392 1-2 May 399 Jul 405 1-4 Sep 399 Dec 402 1-4 Mar 411 May 416 3-4 Jul 421 3-4 Sep 413 1-4 Dec 410 3-4 Jul 424 Dec 416 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 233 1-2 Sep 236 1-4 Dec 239 1-4 Mar 244 3-4 May 247 1-4 Jul 252 1-4 Sep 253 1-2 Dec 253 1-2 Mar 253 1-2 May 253 1-2 Jul 252 Sep 252 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 905 1-2 Aug 911 1-2 Sep 918 1-4 Nov 930 1-2 Jan 939 1-4 Mar 943 1-4 May 950 3-4 Jul 958 Aug 956 1-4 Sep 943 1-4 Nov 937 Jan 942 1-4 Mar 945 May 949 Jul 955 3-4 Aug 957 Sep 950 1-4 Nov 929 Jul 956 Nov 933 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 29.50 Aug 29.62 Sep 29.79 Oct 29.94 Dec 30.29 Jan 30.56 Mar 30.90 May 31.22 Jul 31.54 Aug 31.66 Sep 31.77 Oct 31.81 Dec 32.00 Jan 32.22 Mar 32.47 May 32.73 Jul 32.82 Aug 32.98 Sep 32.99 Oct 33.01 Dec 32.78 Jul 32.78 Oct 32.78 Dec 32.78 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 338.90 Aug 340.90 Sep 342.70 Oct 343.60 Dec 345.10 Jan 342.90 Mar 337.80 May 336.90 Jul 338.10 Aug 337.00 Sep 334.50 Oct 332.10 Dec 331.50 Jan 331.30 Mar 330.70 May 332.90 Jul 335.80 Aug 335.80 Sep 335.80 Oct 335.80 Dec 332.10 Jul 335.00 Oct 335.00 Dec 345.10