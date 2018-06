Wipro erhält Vertragszuschlag von LATAM Cargo Management

SANTIAGO, Chile und BANGALORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Jun 15, 2018--LATAM Cargo, die führende Gruppe im Luftfrachttransport nach, von und innerhalb von Lateinamerika, und Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein global führendes Unternehmen in der Informationstechnologie, Beratung und für Geschäftsablaufservices, gab heute die Partnerschaft für ein mehrjähriges Cargo Management Engagement bekannt. Im Rahmen dieses Engagements wird Wipro sein „End-to-End“-Cargo-Management System – CROAMIS für LATAM Cargo einsetzen.

Cargo Reservations, Operations, Accounting und Management Information System (CROAMIS) ist Wipros nächste Generation „als ein Service“ „End-to-End“ Cargo-Managementsystem für die Luftfahrtindustrie. CROAMIS automatisiert die „End-to-End“-Luftfrachtprozesse von der Planung der Cargokapazität über Vertrieb, Ertragsmanagement, Bodenbetrieb der Cargo-Abwicklung, Lagerverwaltung, Frachtunternehmer und Charters, Kundendienst, Buchhaltung für Cargo-Erträge bis zur Rechnungsstellung und Beschwerdenabwicklung.

Nach Implementierung bietet CROAMIS den Cargo-Kunden von LATAM ein praktisches, neues Verfolgungssystem, Self-Service-Tools der nächsten Generation, wie z. B. e-Booking, e-claims, e-rates sowie ein System, das den höchsten Industriestandards entspricht. Das neue System bietet den Kunden nicht nur modernste Tools, sondern erhöht die Effizienz durch Standardisierungsprozesse über verschiedene Regionen hinweg und niedrigere Kosten.

„Die Beibehaltung unserer führenden Position im Luftfrachtmarkt nach, von und innerhalb von Lateinamerika verlangt kontinuierliche Evolution und Innovation. Eine robuste, moderne und effiziente Technologieplattform ist nötig, um in der heutigen Luftfrachtindustrie bestehen zu können. Wipros CROAMIS Cargo Managementlösung befriedigt nicht nur die aktuellen Bedürfnisse unserer Kunden, sondern befähigt uns, auch zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. Darüber hinaus wird der Einsatz des neuen Systems unsere Zuverlässigkeit steigern und unsere Kostenstruktur optimieren. Die CROAMIS-Plattform erfüllt alle Voraussetzungen, in unserem nationalen Markt und in internationalen Märkten einen großen Schritt vorwärts zu rücken“, erklärte LATAM Cargo CEO, Andrés Bianchi.

„Dieses „End-to-End“-System wird unseren internationalen Betrieb und die Interaktion mit unseren Kunden transformieren. Mit ihm liegen wir an erster Stelle in der globalen Luftfrachtindustrie, was uns eine Gelegenheit für höhere Effizienz, größerer Autonomie und Transparenz für unsere Kunden bedeutet“, fügte Herr Bianchi hinzu.

Deviprasad Rambhatla, Vice President & Global Head – Travel, Transportation, Hospitality und Public Sector industries, Wipro Limited meinte: „Es ist uns eine Ehre LATAM Cargo in der Gemeinschaft der CROAMIS-Benutzer begrüßen zu dürfen. Mit CROAMIS bringen wir eine digitale Transformation in die Welt der Luftfracht, die gewöhnlich nur im Bereich der Passagierluftfahrt zu finden ist. Wipro hat ein hochtalentiertes Team von Experten aus dem weltweiten Luftfrachtbereich gebildet, das von einem großen Pool von Technologietalent beim Bau einer starken und skalierbaren Basis für die CROAMIS-Gemeinschaft unterstützt wird.“

Srini Pallia, President, Consumer Business Unit, Wipro Limited meinte: „CROAMIS verkörpert Wipros Verpflichtung der Luftfahrtindustrie gegenüber sowie unsere tiefgehende Domain-Expertise in diesem Bereich. Mit LATAM Cargo haben wir einen perfekten Partner gefunden, der an die Vision unseres CROAMIS-Produkts glaubt und dazu beitragen wird, das Produkt in späteren Jahren weiter zu bereichern.“

Über LATAM Cargo

LATAM Cargo ist Teil der LATAM Airlines Group. Aufgrund unserer Expertise, unserem Netzwerk- und Kundenfokus, sind wir als das führende Unternehmen im Luftfrachttransport nach, von und innerhalb von Lateinamerika positioniert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.LATAMCargo.com.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potential von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 160.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende, neue Zukunft aufzubauen.

Wipro – Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potentielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter zusätzliche schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission, sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

