Michelin et Maxion Wheels reçoivent le Prix de l’innovation CLEPA 2018 pour leur coopération

LA HAYE, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--juin 15, 2018--Michelin, l’un des plus grands fabricants mondiaux de pneumatiques et Maxion Wheels, le plus grand fabricant mondial de roues, ont reçu le Prix de l’Innovation CLEPA 2018 qui leur a été remis lors du programme du Prix de l’Innovation de l’Association européenne des fournisseurs automobiles (European Association of Automotive Suppliers, CLEPA). Le jury a distingué les efforts d’innovation conjoints des deux entreprises, qui ont abouti à la toute dernière invention de la roue, la roue flexible ACORUS, en leur attribuant la troisième place dans la catégorie « Coopération », lors de la cérémonie de remise de prix du 13 juin 2018.

Pieter Klinkers, Président-directeur général de Maxion Wheels, qui a accepté le prix au nom des deux entreprises indiquait : « Le secteur automobile subit une transformation majeure et la collaboration est essentielle au succès dans cet environnement commercial en évolution rapide. En effet, si elle renforce et accélère l’innovation, elle consolide également nos connaissances et notre expertise. La roue Flexible ACORUS (ACORUS Flexible Wheel) est le résultat de la réunion du savoir-faire de deux leaders mondiaux afin de déployer la technologie MICHELIN ACORUS en un produit innovant pour le marché des voitures particulières ».

Vincent Rousset-Rouvière, Vice-Président exécutif de la ligne d’activité Équipement d’origine pour les pneumatiques des voitures particulières chez Michelin ajoutait : « Très tôt dans le projet, il est devenu clair que nous devions travailler avec Maxion Wheels et leur expertise de la roue, afin de pouvoir commercialiser rapidement cette technologie ».

Lancée lors de l’IAA Cars 2017 à Francfort en Allemagne, la roue flexible ACORUS est une combinaison roue/pneumatique de conception nouvelle, créée afin de résister aux conditions routières difficiles et de préserver la sécurité des conducteurs et passagers. La nouvelle technologie brevetée comprend deux brides en caoutchouc souples montées sur une jante spéciale pour créer une roue flexible qui améliore la conduite et le confort tout en absorbant les impacts causés par les nids de poule et les bordures de trottoir.

Le système de roue flexible d’ACORUS offre d'autres avantages au conducteur, parallèlement à la réduction des dommages, à la sécurité, et à l’amélioration de la mobilité. Tout en améliorant le confort et les niveaux sonores, l’utilisation de la technologie MICHELIN ACORUS présente également un avantage pour l'environnement ; le système de roue flexible est conçu pour s'adapter à toutes les marques de pneumatiques, y compris les pneus à faible résistance de roulement, aboutissant ainsi à de plus faibles émissions de CO2 et à une meilleure économie en carburant. La solution de roue novatrice signifie également moins d'endommagements des pneus, et moins de roues à changer en conséquence de la conduite sur des chaussées dégradées.

Les Prix de l’Innovation CLEPA, organisés en coopération avec Deloitte et le soutien du membre néerlandais RAI, célèbrent les remarquables succès dans le secteur de l’approvisionnement automobile en Europe dans les domaines de l’Environnement, de la Sécurité, de la Connectivité, de l’Automatisation et de la Coopération. Pour la première fois, dans chaque catégorie, un prix spécial a été remis aux PME, reconnaissant ainsi la contribution essentielle des petites et moyennes entreprises à l’ingéniosité, au dynamisme et à la compétitivité du secteur.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES (CLEPA)

La CLEPA est l’Association européenne des fournisseurs automobiles. Elle représente plus de 3 000 entreprises fournisseurs des composants de pointe et une technologie innovante pour une mobilité sûre, intelligente et durable, investissant plus de 20 milliards d’euros chaque année dans la recherche et le développement. Les fournisseurs automobiles européens emploient près de cinq millions de personnes sur le continent. Basée à Bruxelles, en Belgique, la CLEPA est reconnue comme l’interlocuteur naturel par les institutions européennes, les Nations Unies et autres associations (ACEA, JAMA, MEMA, etc.).

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d’IOCHPE-MAXION S.A., est un important fabricant de roues pour voitures particulières, camions légers, bus, poids lourds et remorques. La Société fabrique également des roues destinées aux véhicules militaires et agricoles, ainsi qu’à d’autres applications hors route. Avec une expérience de plus de 100 ans dans la fabrication de roues et un effectif de 10 000 employés à travers le monde, Maxion est le plus important fabricant international de roues, produisant près de 56 millions de roues par an. La Société dessert ses clients fabricants d’équipements d’origine, à l’échelle mondiale, depuis ses 28 sites d’activité, basés dans 15 pays sur cinq continents, et elle dispose de centres techniques de pointe dans les Amériques, en Europe et en Asie.

À PROPOS DE MICHELIN

Michelin, le leader mondial des pneumatiques, consacre ses efforts à améliorer la mobilité, la durabilité de ses clients ; à concevoir et à distribuer les pneus les mieux adaptés, les services et solutions répondant aux besoins de ses clients ; à fournir des services numériques, des cartes et des guides qui viennent enrichir les voyages et les trajets pour en faire des expériences inoubliables ; et à développer des matériaux de haute technologie au service du secteur de la mobilité. Michelin qui a son siège social à Clermont-Ferrand en France est présent dans 171 pays et compte 114 000 employés avec 70 sites de production dans 17 pays qui ont produit collectivement 190 millions de pneus en 2017. ( www.michelin.com )

