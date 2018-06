Una encuesta a líderes mundiales de finanzas y TI revela que el mayor obstáculo para la innovación es el gasto excesivo en “mantener las luces encendidas”

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial y proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, anunció hoy los resultados de una encuesta global que solicitó recientemente para comprender mejor las prioridades y los desafíos que enfrentan los encargados de tomar decisiones financieras y de TI en lo que respecta a la financiación y las inversiones en innovación. La encuesta, realizada por Vanson Bourne, una compañía de investigación del mercado de la tecnología, y analizada por llan Oshri, profesor de la Graduate School of Management, University of Auckland Business School, se basa en las respuestas obtenidas de 900 directores de Informática (Chief Information Officer, CIO), líderes de Tecnología de la Información (TI) y encargados de la toma de decisiones financieras de una amplia variedad de industrias de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pacífico.

Un hallazgo clave de esta investigación es que, a pesar de reconocer la importancia de la innovación y la transformación empresarial, los líderes financieros y de TI enfrentan grandes obstáculos, entre ellos, “gastos excesivos para mantener las luces encendidas” (77 %), “falta de respaldo de la junta directiva para realizar inversiones significativas en innovación” (76 %) y “restricciones de los contratos de proveedores que limitan la innovación” (74 %).

Cómo equilibrar el gasto en innovación y mantener las operaciones comerciales

Si bien la mayoría de las organizaciones dice contar con la determinación y la ambición necesarias para convertirse en un innovador, el 71 % de los participantes en la encuesta global indicó que sus compañías tenían dificultades para conseguir el presupuesto para estas iniciativas. Con presupuestos de TI fijos o cada vez más reducidos, los encargados de la toma de decisiones financieras y de TI enfrentan el desafío de buscar e invertir en estrategias de crecimiento para su negocio y, al mismo tiempo, equilibrar esta directiva con el presupuesto significativo que se necesita para mantener y realizar las operaciones actuales.

Obtener el respaldo de la junta directiva

Asimismo, el 76 % de los encuestados mencionó “la falta de respaldo de la junta directiva para realizar inversiones significativas en innovación” entre los principales obstáculos que enfrentan los líderes financieros y de TI a la hora de buscar presupuesto para sus iniciativas de transformación. Si bien la encuesta confirma que existe liderazgo en innovación a nivel directivo, la mitad de los encuestados también menciona que no logró convencer a la junta acerca de que invertir en innovación era esencial para su negocio.

Además, existen coincidencias entre los encuestados respecto de los siguientes aspectos: la junta directiva evita los proyectos de transformación complejos que integran a toda la estructura de TI (64 %), la junta está más enfocada en reducir costos que en innovar (63 %) y la junta directiva no confía en que la compañía tenga las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos de innovación (57 %).

Las actitudes a nivel directivo hacia la inversión en proyectos de transformación plantean un gran desafío para aquellos CIO y líderes financieros y de TI progresistas enfocados en respaldar el crecimiento de la organización y su ventaja competitiva.

Por lo tanto, ¿cómo pueden los líderes financieros y de TI cambiar la mentalidad de la junta directiva para obtener la aprobación y poder seguir adelante con las tan necesarias iniciativas de transformación empresarial?

llan Oshri, profesor de la Graduate School of Management, University of Auckland Business School y autor del informe “IT Leaders Frustrated with Barriers to Innovation and Falling Behind” (Líderes de TI frustrados por las barreras a la innovación y quedar rezagados), basado en los datos de la investigación de Vanson Bourne, afirmó que invertir en innovación exige una cultura organizacional que promueva la asunción de riesgos y la aceptación de fracasos como un modo de aprendizaje.

“La mayor parte de las compañías se sienten más a gusto con producir resultados predecibles y confiables, y tienen menos tendencia a desafiar las convenciones aceptadas dentro de su negocio. El enfoque de mitigación de riesgos está incorporado en su ADN”, agregó Oshri. “Sin embargo, las organizaciones que se distinguen en la innovación adoptan una doble mentalidad que equilibra las inversiones en proyectos de innovación inciertos, pero transformadores, con un enfoque en la excelencia operativa. Lograr ese equilibrio es muy difícil, pero resulta esencial para alcanzar el éxito actual y futuro”.

Los beneficios y rendimientos comprobables de las inversiones en innovación

Demostrar un rendimiento de la inversión (Return on Investment, ROI) “tangible” es esencial para obtener el respaldo de la junta directiva respecto del gasto en innovación. El hecho de que el rendimiento de la inversión sea el ingrediente secreto para lograr un mayor gasto en innovación quedó claramente en evidencia en los datos de la encuesta. Más de un tercio de los encuestados indicó que su organización ya había generado un aumento de los ingresos (37 %) o una reducción en los costos operativos (35 %) como resultado de su inversión en innovación. Además, esos encuestados informan un aumento promedio del 14 % en los ingresos anuales y un 12 % de reducción promedio en los costos operativos, respectivamente. Asimismo, el 83 % de los encuestados reconoció que existe una clara vinculación entre la innovación en TI y su posición competitiva en la industria. Entonces, cabe preguntar, según estas estadísticas, ¿por qué la mitad de los encuestados mencionó que no ha logrado convencer a la junta directiva de la necesidad crítica de invertir en iniciativas de innovación?

La encuesta reveló que aquellos encuestados que dijeron haber experimentado un aumento en los ingresos como resultado de la inversión en innovación de su organización están menos preocupados por su presupuesto para innovación y tienen más probabilidades de convencer a la junta para que realice más inversiones en innovación. El mismo grupo también informó que ya ha sido testigo de una mejora en la productividad (62 %), un aumento en la satisfacción del cliente (60 %) y mayor competitividad (53 %) como resultado de los gastos en innovación.

Según Dave Jackson, CIO de Welch’s, una subsidiaria de marketing y procesamiento de 700 millones de USD de National Grape Cooperative, a medida que la compañía reconoció cambios en los hábitos de compra de los consumidores, cambió su estrategia de control de costos en TI por la reinversión de los ahorros y recursos en nuevas iniciativas de marketing.

“Welch’s necesitaba una estrategia que respaldara una mayor funcionalidad empresarial e innovación y que, al mismo tiempo, permitiera reducir costos”, explicó Jackson. “Sabíamos que debíamos invertir en el futuro y maximizar nuestro presupuesto de TI al mismo tiempo. Por eso, modificamos el presupuesto al adoptar un modelo de soporte externo y ahorramos inmediatamente casi el 70 % de los costos anuales de mantenimiento y otros costos asociados. Esto nos ayudó a impulsar nuestra estrategia de TI al innovar lo que rodea a nuestros sistemas principales de planificación de recursos empresariales con tecnologías en la nube”.

Las estrategias de los megaproveedores impiden la innovación

Muchos encuestados mostraron su preocupación acerca de la confianza excesiva en los proveedores de software de aplicaciones empresariales de su organización. Además del 74 % que afirmó que las “restricciones de los contratos de proveedores que limitan la innovación” representaban un obstáculo para la innovación, el 54 % coincidió en que recibe presiones para adoptar la estrategia en la nube del proveedor de su organización. Muchos encuestados también buscan claridad respecto de las estrategias de las aplicaciones en la nube de los proveedores.

La falta de innovación de los proveedores de software tradicionales, sumada a la presión de responder más rápido a las necesidades comerciales cambiantes, está conduciendo a los líderes financieros y de TI a buscar nuevas estrategias para reasignar capital y recursos hacia la innovación y el crecimiento. Esta realidad exige un replanteo significativo de los componentes de costos y concesiones presupuestarias, y el análisis de opciones innovadoras en todo el entorno de TI, incluido el soporte externo para las aplicaciones empresariales.

“Esta encuesta destaca que, si bien los CIO y encargados de la toma de decisiones financieras y de TI comprenden el valor estratégico de invertir en innovación y desean invertir más para obtener los numerosos beneficios mencionados, siguen encontrando dificultades para obtener los fondos que necesitan a fin de realizar estas inversiones tan relevantes para el crecimiento de su negocio”, indicó Hari Candadai, vicepresidente de grupo de Estrategia y Marketing de Productos Globales. “Comprendemos la dinámica de empuje y atracción y nos centramos en ayudar a nuestros más de 1580 clientes actuales a maximizar el valor de su software empresarial y liberar los fondos considerables que están ‘ocultos’ en su soporte de software de TI. Esto permite a nuestros clientes redireccionar esos ahorros hacia proyectos de transformación empresarial que no solo los ayudará a mantener una ventaja competitiva, sino que también les permitirá obtener mérito adicional ante el director general y la junta directiva para futuras solicitudes de inversión en innovación”.

Para descargar un resumen de la encuesta en forma de libro electrónico, denominada “The State of IT Innovation: Priorities and Challenges” (El estado de la innovación en TI: prioridades y desafíos), haga clic aquí. Si desea registrarse para participar en el próximo webcast sobre este tema, haga clic aquí.

