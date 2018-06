LATAM Cargo attribue un contrat de gestion de fret à Wipro

SANTIAGO, Chili et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--juin 15, 2018--LATAM Cargo, société leader de transport de fret aérien vers, depuis et dans l’Amérique Latine, et Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), importante société mondiale de technologies de l’information, de conseil et de services de processus métiers, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente autour d’un contrat pluriannuel de gestion du fret. Dans le cadre de ce contrat, Wipro va, pour LATAM Cargo, déployer son système exhaustif de gestion du fret :

CROAMIS (Cargo Reservations, Operations, Accounting and Management Information System), une solution de nouvelle génération, que Wipro a conçue « comme un service » de bout en bout pour l’industrie aéronautique. CROAMIS automatise tous les processus de fret aérien : planification de la capacité, ventes, gestion des revenus, manutention au sol, gestion des entrepôts, cargo et charters, services à la clientèle, comptabilité des marchandises, facturation et réclamations.

Une fois mis en place, CROAMIS offrira aux clients de LATAM Cargo les fonctionnalités d’un nouveau système de suivi, d’outils libre-service de nouvelle génération tels que e-booking, e-claims, e-rates et un système conforme aux standards industriels les plus élevés. En plus de fournir aux clients des outils avancés, le nouveau système va améliorer l’efficacité en normalisant les processus de diverses zones géographiques et en réduisant les coûts.

« Maintenir notre position de leader sur le marché aérien du fret vers, depuis et dans l’Amérique latine nous oblige à évoluer et à innover continuellement. Déployer une plateforme technologique robuste, moderne et efficace est essentiel pour rester compétitif dans le secteur actuel du fret aérien. La solution de gestion du fret, CROAMIS de Wipro nous permettra de faire face non seulement aux besoins actuels de nos clients, mais aussi à leurs défis futurs. De plus, le déploiement de ce nouveau système va augmenter notre fiabilité et optimiser notre structure de coûts. La plateforme CROAMIS répond à toutes nos exigences pour faire un grand pas en avant sur nos marchés domestiques et internationaux », a déclaré Andrés Bianchi, le PDG de LATAM Cargo.

« Ce système exhaustif va transformer nos opérations internes ainsi que la façon dont nous interagissons avec nos clients. Sa mise en place va nous positionner à l’avant-garde de l’industrie mondiale du fret aérien, et nous donner l’opportunité d’être plus efficace tout en offrant à nos clients, une plus grande autonomie et transparence », a ajouté M. Bianchi.

Deviprasad Rambhatla, vice-président et directeur en chef des unités Voyage, Transport, Hospitalité et Secteur public, chez Wipro Limited a précisé : « Nous sommes honorés d’accueillir LATAM Cargo dans la communauté des utilisateurs de CROAMIS. Avec CROAMIS, nous rendons possible pour le fret aérien une transformation numérique qui, dans l’industrie aéronautique ne s’applique habituellement qu’au transport des passagers. Wipro a réuni une équipe très talentueuse de professionnels du fret aérien, du monde entier. Appuyée par un large bassin de talents technologiques, cette équipe a établi une base solide et évolutive pour la communauté CROAMIS ».

Srini Pallia, présidente de l’unité d’affaires des consommateurs, chez Wipro Limited a conclu : « CROAMIS reflète l’engagement de Wipro dans l’industrie du transport aérien, ainsi que notre vaste expertise dans ce domaine. En LATAM Cargo, nous avons trouvé un partenaire parfait qui croit en notre vision pour le produit CROAMIS et qui contribuera à l’enrichir au fil des années ».

À propos de LATAM Cargo

LATAM Cargo fait partie du LATAM Airlines Group. Grâce à notre expertise, à notre réseau et à notre orientation client, nous occupons une position de leader dans le transport de fret aérien vers, depuis et dans l’Amérique latine. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web www.LATAMCargo.com.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société mondiale de technologies de l’information, de conseil et de services de processus métiers, de premier plan. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitif, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 160 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

