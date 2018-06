ZURIQUE--(BUSINESS WIRE)--jun 15, 2018--O Rivoli Group AG completa seu abrangente processo de reestruturação operacional e atua com uma nova presença no futuro.

Rivoli Group Anuncia a Conclusão de sua Nova Estratégia Corporativa Internacional (Foto: Business Wire)

O Rivoli Group AG, com sede na Suíça, completou o amplo processo de reestruturação como parte do realinhamento internacional de sua estratégia corporativa. Depois de uma avaliação intensiva da situação, dos recursos disponíveis e do potencial de mercado existente, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Mourad Malloul, a equipe de gestão e um comitê consultivo internacional coordenaram a estratégia juntos.

"Este é o início de um novo capítulo crucial para o Rivoli Group", disse o Presidente e CEO do Rivoli Group AG.

A medida visa fortalecer as vantagens competitivas dentro do grupo da empresa, ajustar suas ofertas de serviços e redefinir os processos de negócios.

Além da integração de soluções de gestão de risco recém-desenvolvidas, a presença de cobertura nos mercados emergentes com potencial de crescimento acima da média, bem como a máxima flexibilidade atingível e escopo dos produtos de investimento da empresa desempenham um papel essencial.

Ademais, a infra-estrutura necessária deve ser criada em um acordo entre todas as partes envolvidas para aumentar exponencialmente o crescimento na divisão de Capital de Risco.

A administração do Rivoli Group espera implementar as medidas necessárias durante o quarto trimestre comercial deste ano.

A renovação da infra-estrutura de comunicação (site, identidade corporativa, etc.) é uma das inúmeras medidas para aumentar o alcance, que inicia em combinação com as outras medidas necessárias.

(Sobre o Rivoli Group AG)

O grupo de Rivoli é uma empresa internacional de consultoria e de investimentos com sede em Zurique, Suíça. Além de financiar empresas inovadoras, nas fases de germinaçãoe inicial, o Grupo suíço se especializou no desenvolvimento de projetos e de financiamento em países emergentes com oportunidades de crescimento acima da média. Atualmente, a empresa administra um volume cumulativo de aproximadamente 7 bilhões de francos suíços (cerca de 6 bilhões de euros).

Hoje, a empresa está reorientando sua estratégia corporativa. Mais informações sobre a reorientação serão anunciadas em breve como parte de uma carta de gestão no site da empresa www.rivoli-group.com.

