Le groupe Rivoli annonce la finalisation de sa nouvelle stratégie internationale d'entreprise

L'helvétique Rivoli Group AG vient d'achever son processus exhaustif de restructuration dans le cadre du réalignement international de sa stratégie d'entreprise. Après une évaluation approfondie de la situation, des ressources disponibles et du potentiel du marché actuel, le président du conseil d'administration, M. Mourad Malloul, l'équipe de direction et un comité consultatif international ont coordonné ensemble la stratégie.

"Nous sommes au début d'une nouvelle étape cruciale pour le groupe Rivoli", déclare le président et CEO de Rivoli Group AG.

Cette mesure a pour but de renforcer les avantages compétitifs au sein du groupe, d'ajuster la gamme de services et de redéfinir les processus commerciaux.

En plus de l'intégration de solutions de gestion des risques récemment développées, la couverture sur les marchés émergents avec un potentiel de croissance supérieur à la moyenne, ainsi que la flexibilité et la portée maximales des produits de placements de la société, jouent un rôle essentiel.

De plus, l'infrastructure nécessaire sera créée dans le cadre d'un accord entre toutes les parties prenantes, dans l'optique d'accroître de manière exponentielle la croissance dans la division Venture Capital.

La gestion du groupe Rivoli projette de mettre en œuvre les mesures requises durant le quatrième trimestre de l'exercice.

Le renouvellement de l'infrastructure de communication (site internet, identité d'entreprise, etc.) est une des nombreuses mesures destinées à augmenter la portée, en parallèle des autres étapes nécessaires.

À propos de Rivoli Group AG

Le groupe Rivoli est une société internationale de conseil et de placements basée à Zurich. En plus de financer des entreprises innovantes, depuis les phases d'amorçage et initiale, le groupe suisse s'est spécialisé dans le développement et le financement de projets dans les pays en voie de développement présentant des opportunités de croissance supérieures à la moyenne. La société gère actuellement un volume total de projets d'environ 7 milliards CHF (approximativement 6 milliards EUR).

À l'heure actuelle, la société réoriente sa stratégie d'entreprise. De plus amples renseignements sur la réorientation seront annoncés d'ici peu dans une lettre de gestion publiée sur le site internet de la société www.rivoli-group.com.

