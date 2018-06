Rivoli Group anuncia la finalización de su nueva estrategia corporativa internacional

ZÚRICH--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2018--Rivoli Group AG finaliza su proceso de reestructuración operativa integral y actúa con una nueva presencia en el futuro.

Rivoli Group AG, con sede en Suiza, ya ha finalizado el proceso de reestructuración integral como parte del realineamiento internacional de su estrategia corporativa. Después de realizar una evaluación intensiva de la situación, de los recursos disponibles y del mercado potencial existente, el presidente del directorio, el Sr. Mourad Malloul, junto con el equipo directivo y un comité asesor internacional coordinaron la estrategia.

"Este es el comienzo de un nuevo capítulo crucial para el Rivoli Group", expresó el presidente y director ejecutivo del Rivoli Group AG.

El objetivo de esta medida es fortalecer las ventajas competitivas dentro del grupo empresarial para ajustar la oferta de sus servicios y redefinir los procesos comerciales.

Además de la integración de las soluciones de gestión del riesgo de reciente desarrollo, la presencia de cobertura en los mercados emergentes con potencial de crecimiento que supera el promedio, así como también el máximo de flexibilidad factible y el alcance de los productos de inversión de la empresa desempeñan un papel esencial.

También, se debe generar la infraestructura necesaria en concordancia con todas las partes interesadas para aumentar el crecimiento exponencial en la división de capital de especulación.

La dirección del Rivoli Group espera implementar las medidas necesarias durante el cuarto trimestre de este año fiscal.

La renovación de la infraestructura de comunicación (sitio web, identidad corporativa, etc.) es una de las diferentes medidas que se tomarán para aumentar el alcance, lo que se inicia junto con los otros pasos necesarios.

Acerca del Rivoli Group AG

El Rivoli Group es una empresa internacional de consultoría e inversiones con sede en Zúrich. Además de las empresas con orientación innovadora en cuestiones financieras, desde su concepción hasta las primeras etapas del inicio, el grupo suizo se ha especializado en el desarrollo de proyectos y financiación en los países en vías de desarrollo con oportunidades de crecimiento que superan el promedio. En la actualidad, la empresa gestiona un volumen acumulativo de proyectos de aproximadamente CHF 7000 millones (aproximadamente EUR 6000 millones).

Asimismo, la empresa se encuentra reorientando su estrategia corporativa. En breve se anunciará más información sobre la reorientación como parte de la carta de gestión en el sitio web de la empresa www.rivoli-group.com.

