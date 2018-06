LATAM Cargo assina contrato de gestão de carga com a Wipro

SANTIAGO, Chile e BANGALORE, Índia--(BUSINESS WIRE)--jun 15, 2018--A LATAM Cargo, o grupo líder em transporte de carga a partir da América Latina e dentro da América Latina, e a Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder global de serviços de processos de negócios, consultoria e tecnologia da informação, anunciaram hoje uma parceria plurianual para engajamento de gestão de carga. A Wipro vai instalar seu sistema de gestão de carga de ponta a ponta – CROAMIS para LATAM Cargo com o parte desse engajamento.

O sistema de reserva de carga, operações, contabilidade e informação de gestão (Cargo Reservations, Operations, Accounting and Management Information System - CROAMIS) é o sistema de gestão de carga “como serviço” de ponta a ponta de próxima geração para a indústria da aviação. O CROAMIS automatiza os processos de carga aérea de ponta a ponta a partir do planejamento da capacidade de carga, vendas, gestão de receita, operações de manuseio de carga em terra, gestão de depósito, cargueiro e fretamento, serviços ao cliente, contabilidade de receita de carga, cobrança e reivindicações.

Quando implementado, o sistema CROAMIS oferecerá aos clientes da LATAM Cargo a conveniência de um novo sistema de rastreamento, ferramentas de autosserviço de próxima geração, como e-booking, e-claims, e-rates e um sistema em linha com os mais altos padrões da indústria. Além de oferecer aos clientes ferramentas avançadas, o novo sistema vai aumentar a eficiência, padronizando os processos nas várias regiões e reduzindo os custos.

“Mantendo nossa posição de liderança no mercado de carga aérea de, para e dentro da América Latina exige de nós evolução e inovação contínua. Ter uma plataforma tecnológica robusta e eficiente é essencial para continuar competitiva na indústria de carga aérea de hoje. A solução de gestão de carga CROAMIS da Wipro vai não só nos permitir satisfazer as necessidades atuais dos nossos clientes, mas também nos permitirá enfrentar os desafios futuros. Além disso, instalar esse novo sistema vai aumentar nossa confiabilidade e otimizar nossa estrutura de custos. A plataforma CROAMIS atende a todas as nossas exigências para dar um grande passo à frente nos nossos mercados doméstico e internacional”, disse o diretor executivo da LATAM Cargo, Andrés Bianchi.

“Esse sistema ponta a ponta vai transformar nossas operações internas e a forma como nós interagimos com nossos clientes. Ter isso nos coloca na linha de frente da indústria de carga aérea, dando-nos a oportunidade de ser mais eficientes, ao mesmo tempo oferecendo mais autonomia e transparência para os nossos clientes”, acrescentou Bianchi.

Deviprasad Rambhatla, vice-presidente e chefe global das indústrias de viagem, transporte, hospitalidade e setor público, da Wipro Limited afirmou, “Estamos honrados por dar as boas vindas à LATAM Cargo na comunidade de usuários do CROAMIS. Com o CROAMIS, estamos trazendo a transformação digital geralmente vista apenas no lado do passageiro da indústria de linhas aéreas para o mundo da carga aérea. A Wipro reuniu uma equipe altamente talentosa de profissionais de linhas aéreas de carga de todo o mundo, apoiados por um grande grupo de talento tecnológico para criar uma base sólida e escalável para a comunidade CROAMIS.”

Srini Pallia, presidente da unidade de negócios de consumo da Wipro Limited afirmou, “CROAMIS é uma representação do compromisso da Wipro com a indústria de linhas aéreas e do nosso profundo conhecimento do domínio nesse espaço. Na LATAM Cargo, encontramos uma parceira perfeita, que acredita na visão do nosso produto CROAMIS e vai enriquecer o produto ainda mais nos próximos anos.”

Sobre a LATAM Cargo

LATAM Cargo é parte da LATAM Airlines Group. Por causa da nossa expertise, foco no cliente e na rede, estamos posicionados como líderes no setor de transporte de carga aérea para, a partir de e dentro da América Latina. Para obter mais informações acesse nosso site www.LATAMCargo.com.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder mundial em tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiper-automação, robótica, nuvem, analítica e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. Uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, contamos com mais de 160 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

