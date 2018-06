Abierto el plazo de inscripción para los “JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018”

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2018--La campaña “JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018” organizada por la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) ha abierto el plazo de inscripción, que se cerrará el 13 de julio de 2018 a las 17:00 hora local (a las 10:00, hora peninsular española). La ceremonia de premios se celebrará el 19 de septiembre de 2018 en el Hotel New Otani, en Tokio.

Los “Japan Incentive Travel Awards” reconocen a destacados triunfadores del sector de la organización de viajes de incentivos y de eventos en todo el mundo, por la difusión de programas y experiencias únicas en viajes de incentivos a Japón, mostrando que las atracciones de Japón son un destino de incentivo ideal para el mundo.

Elegibilidad Los viajes de incentivos elegibles se deben haber realizado entre el 1 de abril y el 31 de marzo, con al menos 100 pernoctaciones*. *Una pernoctación se calcula por persona por noche (por ejemplo, 20 personas x 5 noches = 100 pernoctaciones)Se deberán presentar los documentos pertinentes del viaje de incentivo realizado junto con fotos, como prueba documental para la inscripción.En caso de ser premiado, los detalles de su viaje se publicarán en el sitio web de JNTO. No obstante, no se desvelará el nombre de su cliente. Método de participación Participe rellenando el formulario en el siguiente enlace: https://incentive-awards-jnto.com/form/ Anuncio de ganadores Los resultados del concurso se anunciarán a principios de agosto en el sitio web de JNTO. Premios Tres ganadores serán invitados a Japón para la ceremonia de premios con pasajes aéreos de ida y vuelta en clase ejecutiva. JNTO ofrecerá a cada ganador un viaje de familiarización con más oportunidades para explorar nuevas ideas de incentivos con un toque único para la planificación de sus futuros viajes de incentivos.Los ganadores contarán con el privilegio de usar el logo "JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018" para todas las actividades promocionales publicitarias y de marketing por el periodo de tres años. También es posible el uso del logo en materiales impresos, como en panfletos, así como en páginas web.

*El paquete de premios está sujeto a cambios.

Información general sobre los "JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018" https://incentive-awards-jnto.com/index.html

Información sobre los ganadores de "JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017" https://incentive-awards-jnto.com/result/index.html

