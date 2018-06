De JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 nu open voor inzendingen!

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun 15, 2018--De JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 campagne georganiseerd door de Japan National Tourism Organization (JNTO) is nu geopend voor bijdragen en inzendingen worden geaccepteerd tot 13 juli 2018 om 17:00 (UTC+9). De prijsuitreiking zal worden gehouden op 19 september 2018 in Hotel New Otani, Tokio.

De Japan Incentive Travel Awards heeft het doel om de beste ontmoetingen en incentive planners wereldwijd te erkennen voor hun unieke programma's en ervaringen voor incentivereizen naar Japan, en de attracties van Japan als een ideale incentivebestemming van de wereld te presenteren.

Verkiesbaarheid Verkiesbare incentivereizen moeten hebben plaatsgevonden tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 met tenminste 100 kamernachten*. *Een kamernacht is op basis van een persoon die een nacht verblijft (Voor bijv. 20 personen x 5 nachten = 100 kamernachten)U moet de relevante documenten voor de incentivereis insturen samen met de foto's als bewijs van inzending.Wanneer uw inzending wordt geselecteerd voor de prijs zal de gedetailleerde informatie van uw event worden geplaats op de website van JNTO. De naam van uw cliënt zal niet openbaar worden gemaakt. Deelname Bezoek https://incentive-awards-jnto.com/form/ om het aanmeldingsformulier te downloaden. Bekendmaking van winnende inzendingen Alle winnende inzendingen zullen begin augustus worden bekendgemaakt op de website van JNTO. Prijzen Drie winnaars worden uitgenodigd in Japan voor de prijsuitreiking met business-class retourvluchten inbegrepen. JNTO zal iedere winnaar een volledige inspectietrip bieden met meer kansen om nieuwe incentive en “WOW”-ideeën voor uw toekomstige tourplanning.De winnaars hebben het privilege om het "JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018" logo voor alle advertenties en marketingactiviteiten te gebruiken voor een periode van drie jaar. Het logo voor printmaterialen zoals brochures evenals websites is ook beschikbaar.

*Het prijzenpakket is onderhevig aan verandering.

"JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018" Overview https://incentive-awards-jnto.com/index.html

"JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017" Winnaardetails https://incentive-awards-jnto.com/result/index.html

CONTACT: Japan National Tourism Organization - Japan Convention Bureau

Hirofumi SATO / Mayuko TOSU / Rinka KO, +81-3-6691-4852

