Der Wettbewerb für die JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 ist eröffnet!

TOKIO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Jun 15, 2018--Die von der Nationalen Tourismusorganisation von Japan (Japan National Tourism Organization, JNTO) organisierte Aktion „JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018“ nimmt ab jetzt Wettbewerbsbeiträge entgegen und Einsendungen werden bis zum 13. Juli 2018 um 17 Uhr (UTC + 9) angenommen. Die Preisverleihung findet am 19. September 2018 im Hotel New Otani in Tokio statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180614006405/de/

Award ceremony in 2017 (Photo: Business Wire)

Die Japan Incentive Travel Awards zielen darauf ab, herausragende Leistungsträger unter den globalen Meeting- und Incentive- Planern für ihre einzigartigen Programme und Erlebnisangebote für Incentive-Reisen nach Japan zu würdigen und die Attraktionen Japans als ideales Incentive-Ziel für die Welt zu präsentieren.

Teilnahmebedingungen Teilnahmeberechtigte Incentive-Reisen müssen zwischen dem 1. April 2017 und dem 31. März 2018 mit mindestens 100 Übernachtungen* stattgefunden haben. *Eine Übernachtung in einem Zimmer basiert auf einer Person, die für eine Nacht bleibt (z. B. 20 Personen x 5 Nächte = 100 Übernachtungen).Zur Teilnahme müssen Sie als Nachweis die entsprechenden Dokumente der Incentive-Reise zusammen mit den Fotos einreichen.Wenn Ihr Beitrag einen Preis erhält, werden die detaillierten Informationen zu Ihrer Veranstaltung auf der JNTO-Website angezeigt. Der Name Ihres Kunden wird jedoch nicht bekannt gegeben. Teilnahme am Wettbewerb Um das Teilnahmeformular herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://incentive-awards-jnto.com/form/ Bekanntgabe der Preisträger Alle Preisträger werden Anfang August auf der JNTO-Website bekannt gegeben. Preise Drei Gewinner werden für die Preisverleihung mit einen kostenfreien Hin- und Rückflug in der Business-Klasse nach Japan eingeladen. JNTO bietet jedem Gewinner eine All-Inclusive-Inspektionsreise an, die weitere Möglichkeiten eröffnet, neue Incentive- und „WOW“-Ideen für die Planung zukünftiger Incentive-Reisen zu erkunden.Die Gewinner dürfen das Logo „JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018“ für alle Werbe- und Marketing-Aktivitäten für einen Zeitraum von drei Jahren zu verwenden. Das Logo steht für Druckmaterialien wie Broschüren und für Websites ebenfalls zur Verfügung.

*Paketpreisänderungen vorbehalten.

„JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018“ Übersicht https://incentive-awards-jnto.com/index.html

„JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017“ Gewinner https://incentive-awards-jnto.com/result/index.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180614006405/de/

CONTACT: Japan National Tourism Organization - Japan Convention Bureau

Hirofumi SATO / Mayuko TOSU / Rinka KO, +81-3-6691-4852

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TRAVEL DESTINATIONS VACATION LODGING OTHER TRAVEL

SOURCE: Japan National Tourism Organization

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/15/2018 01:44 AM/DISC: 06/15/2018 01:44 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180614006405/de